Plusieurs d’entre nous le déplorent, les écrans 32 pouces n’ont pas la cote pour du gaming chez les constructeurs, qui leur préfèrent quasi systématiquement les diagonales 34 pouces et 27 pouces autour. Un jour peut-être cette offre ce développera-t-elle un peu plus, mais ce jour n’est pas encore arrivé et ce n’est pas le nouveau 32UN650-W de LG qui va apporter ce qu’attendent les joueurs amateurs d’une telle diagonale (et désole pour l’ascenseur émotionnel) !

Pourtant, la nouvelle référence part sur le bon pied avec sa dalle IPS 31,5 pouces signée LG Display capable d’afficher une définition 4 K UHD, ou plutôt 3840 x 2160. Il profite aussi d’un minimum de HDR10 grâce à son espace de couleur DCI-P3 95 % et 1,07 milliard de couleurs, une luminosité typique de 350 cd/m2 et un contraste statique de 1000:1.

Hélas, le 32UN650-W est positionné comme écran plutôt « généraliste » et de fait ne propose qu’un temps de réponse G2G un peu triste de 5 ms et un taux de rafraîchissement bien trop léger de 60 Hz… Un peu par défaut comme le font beaucoup, il est compatible FreeSync tout court sur une plage maigrichonne de 40-60 Hz via DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0, et ce sans la présence du LFC salvateur. Notons aussi la présence de deux p’tits haut-parleurs anecdotiques de 5 W, d’un pied ajustable en hauteur ou inclinable, ou remplaçable grâce à la fixation VESA 100 x 100.

Bref, une bestiole relativement sympathique pour un usage de bureau, mais pas vraiment de quoi jouer dans les meilleures des conditions, bien que LG n’hésite pas à lui vanter une « expérience gaming immersive ». Ainsi, à moins de ne pas être exigeant du tout, si jouer est la priorité, il vaudra mieux se tourner vers une solution bien plus adaptée. Le prix n’a pas été communiqué, néanmoins, on peut déjà le trouver référencé à 499,90 € et 496,99 $. La disponibilité est prévue pour avant la fin de l’été.