On reste chez Logitech, toujours avec des mulots moins ambidextres cette fois. Les désormais incontournables G402 Hyperion Fury et G502 Hero sont elles aussi en promotion chez Amazon. Régulièrement de passage dans nos bons plans, vous savez que la première est sans prétention, avec l'essentiel pour le gaming et un prix tout intéressant. Elle utilise un capteur optique au nom barbare de 4000 dpi, possède huit boutons programmables et dispose de quatre profils de sensibilité. Le prix affiché est de 29,99 € en ce moment.

Le second modèle n'est autre que la G502 Hero. En version SE ou toute de noire vêtue, la belle est proposée à moins de 50 € en ce moment. Un peu plus encombrante que la G402, cette version embarque le gros capteur Hero 16K de la marque, permet une gestion du poids, possède une molette débrayable et 11 boutons programmables. Si vous optez pour la version noire, il vous en coûtera 49,99 €, la version SE étant pour sa part affichée à 44,90 €. Nos liens sont disponibles juste en dessous si vous souhaitez changer de mulot.

G402...

...et G502 Hero