Il pleut des routeurs Wifi en ce moment - sortez le parapluie -, entre le Router 3 de chez Honor ou bien les AX1800 et Redmi AX5 de chez Xiaomi, il y a vraiment beaucoup de références bon marché en Wi-Fi 6. Ici nous allons parler d'un produit moins abordable, mais tout à fait mignon, ASUS annonce une version mini du bien connu ZenWiFi AX, un routeur Wi-Fi Mesh qui avait pu recevoir de bonnes critiques par la presse. La réduction de taille est quand même très importante avec un appareil qui devrait vous séduire par sa discrétion et sa sobriété.

Exit le look imposant du ZenWifi AX, cette nouvelle version Mini (XD4) aux dimensions de 90 x 90 x 80 mm pour une masse de 295 g, est de forme carrée avec une couleur blanche ou noire, on dirait presque un petit objet de déco. Les spécifications chef ! Vous en aurez pour votre argent, avec un produit certifié Wi-Fi 6 (802.11ax), doté de deux antennes internes qui pourront fournir 574 Mbps sur le 2.4 GHz et 1201 Mbps sur le 5 GHz (tout ceci est théorique bien sûr). Les routeurs sont compatibles avec les diverses normes de multiplexages, MU-MIMO/OFDMA, ce qui permettra d'améliorer à la fois stabilité de connexion et latence. La machine est équipée d'un CPU quadcore - ASUS n'a pas donné plus de détails -, de 256 Mo de RAM et de 256 Mo de mémoire interne. On serait donc en théorie sur un produit assez costaud, mais il est difficile - impossible - de supputer sur les performances du bousin sans en savoir plus sur la puce embarquée. Du côté des connectiques, nous avons le droit à deux ports 1 GbE convertibles en WAN, c'est le minimum pour connecter une box et un PC par exemple (gardons à l'esprit que l'objectif, c'est le Wi-Fi).

Pour mettre la main sur ce routeur miniature, il faudra dépenser la somme de 300$, sauf que pour ce tarif, vous en aurez 3 dans le bundle - bah oui c'est un kit Mesh quand même. La marque frappe un grand coup avec une première en Wi-Fi 6, ce genre de formule avec routeur Mesh est pas mal en vogue et permet tout de même même une grande couverture sans fil. On pourra émettre quelques réserves sur la capacité des antennes puisque celles-ci sont internes, mais ce problème est facilement compensé par le nombre de satellites à installer. Chez la concurrence, vous ne trouverez probablement que des références bloquées en Wi-Fi 5 et souvent à des tarifs assez élevés. Par exemple, le kit Eero Pro (lot de 3) de chez Amazon se négocie à plus de 500 euros et les Nest Wi-Fi de chez Google sont à plus de 400 euros - ne parlons même pas du tarif des Orbi Wifi 6 de Netgear. Finalement, contre toute attente, ASUS attaque avec un tarif réellement agressif, pour un produit assez tentant. Reste à voir les performances réelles de ce routeur via les tests de la presse, en espérant que la marque n'ait pas trop fait de pirouettes sur le CPU. Le ZenWiFi AX Mini devrait être disponible sous peu chez la plupart des revendeurs pour la version blanche, la version noire devrait arriver plus tard en 2020.