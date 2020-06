Écrit par Thierry C. | 15 Juin 2020 à 19h23 | 324 bims

Bon plan • Ballistix Black 2x8 Go 3000 MHz C15 à 66,41 €

Les vrais bons plans se font timides, mais on trouve quelques perles. Voilà de la mémoire pour votre PC. Chez Rue du commerce, le kit de 16 Go de Ballistix Black cadencé à 3000 MHz cas 15 voit son tarif passer sous les 67 € hors frais de port avec le code GS5. Voilà un excellent tarif pour cette référence performante et qui est éligible au pack Reprise. Si vous n'avez que ça à prendre chez eux, il faudra ajouter 3,99 € de frais de port en point relais. Notre lien est disponible en bas de page si vous cherchez un petit upgrade sympathique.