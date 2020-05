Le constructeur Xiaomi a lancé en chine un tout nouveau routeur permettant la prise en charge de la norme Wi-Fi 6. La marque commence à être de plus en plus appréciée en France - notamment grâce à l'ouverture de ses stores - et sa place de 4e vendeur de smartphones dans l'hexagone en 2019 avec 8% des ventes au global. Malheureusement, tout le catalogue ne sort pas chez nous et on espère que ce genre de produit pourra arriver dans les boutiques du pays. On vous présente donc le Mi Router AX1800, au look d'enceinte connectée (c'est la mode un peu) et qui donc propose la prise en charge des dernières normes en matière de sans-fil. Xiaomi avait déjà dévoilé un modèle Mi AIoT AX3600 en mars dernier, un modèle assez musclé proposant pas moins de 7 antennes et se focalisant l'IoT. Ici nous allons parler d'un produit plus modeste, rendant abordable l'accès au Wi-Fi 6, puisque la marque compte utiliser un tarif très agressif pour contrer la concurrence.

Noooon, ca ne rappelle pas du tout la Xbox Series X...

Ce Mi Router AX1800 est équipé d'une puce quadcore Qualcomm IPQ6000 épaulée par 256 Mo de RAM, 128 Mo de ROM et d'un NPU (Neural Processing Unit) cadencé à 1,5 GHz qui sera dédié uniquement au machine learning. Pour rappel, une puce NPU permet l'automatisation de nombreuses tâches sans avoir recours au cloud. Sur un routeur par exemple, le NPU permet, via une accélération hardware, d'optimiser le débit, l'encodage des données ou bien de réduire la latence.

Pour le reste des spécifications, on retrouve le support des normes de multiplexages comme l'OFDMA, permettant d'améliorer à la fois stabilité de connexion et la latence. Le Wi-Fi Mesh est pris en charge et fournira - à condition de coupler plusieurs appareils - une meilleure couverture Wi-Fi dans les zones difficiles. Il sera possible de gérer jusqu'à 128 appareils et de monitorer les connexions via l'application de la marque.

Enfin, on retrouve ce bon Wi-Fi 6 en dual-band avec un débit théorique annoncé à 574 Mbps sur le 2.4 GHz et 1201 Mbps sur le 5 GHz. Les connectiques sur l'appareil sont simples, un peu trop à notre avis, avec un unique port WAN Gigabit et trois ports LAN Gigabit, on aurait apprécié un petit port USB en plus par exemple. Sur le papier les spécifications sont vraiment intéressantes, reste à voir si le produit répond correctement aux normes Wi-Fi 6, puisque celui-ci n'a pas de certification décernée par la Wi-Fi Alliance. Comme nous vous en avions déjà parlé, les normes sont assez fastidieuses à comprendre pour le consommateur, il faudra donc bien faire attention avant de se fournir un produit Wi-Fi 6.

La ou Xiaomi frappe fort, c'est sur le prix - cela devient une habitude - avec un tarif en chine annoncé à 329 yuans, ce qui fait environs 43 euros en conversion. À titre de comparaison, à ce tarif on trouve un simple Dlink DIR-809 et ses 750 Mbps max ou bien un Asus RT-AC51U, qui ont un niveau de prestation clairement en dessous sur le papier. Il faudra donc pour le moment compter sur l'importation sur vous souhaitez mettre la main sur ce sympathique AX1800, en espérant une sortie une prochaine sortie en France.