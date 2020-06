Après Farming Simulator et Football Manager, c'est Pro Cycling Manager qui atterrit sur la troisième marche du podium PC des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Un genre qui a visiblement trouvé son public. Sur consoles, le public se contente à peu de choses près des mêmes AAA que les semaines précédentes. On attend bientôt la déferlante The Last of Us 2 sur PS4, qui devrait arriver une semaine après la sortie du jeu, donc grosso merdo dans 15 jours.

Au niveau des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on a un peu de tout avec toutefois une première place inchangée puisque Sea of Thieves continue de cartonner auprès des amateurs de la plateforme de Valve. À juste titre. On notera évidemment le bon placement de Satisfactory dont on vous parlait hier dans notre Gamotron dominical, mais aussi la timide apparition de Torchlight III en 10e place, pas volée non plus. Quant au reste, eh bien vous le constatez comme nous, en regardant le tableau, et ça c'est beau.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 23 Semaine 22 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 FIFA 20 Forza Horizon 4 Red Dead Redemption 2 Days Gone FIFA 20 3 Pro Cycling Manager 2020 GTA V : Édition Premium FIFA 20 Football Manager 2020 FIFA 20 Doom Eternal