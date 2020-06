Xiaomi lance un nouveau routeur compatible Wi-Fi 6 pour sa gamme Redmi. La marque avait déjà mis sur le marché un AX1800 en forme d'enceinte connectée avec la dernière norme sans-fil, mais celui qui nous intéresse sera le premier de gamme Redmi avec un format de conception plus classique. On peut penser à une réplique face aux dernières annonces routeur de chez Honor, Xiaomi propose à son tour un produit très abordable, le AX5 Router.

Le dernier venu de la marque utilisera donc une puce Qualcomm IPQ6000, modèle quadcore moulinant à 1.2 GHz et gravé en 14 nm. Ce CPU était déjà présent dans l'AX1800 et propose en plus un NPU indépendant. Le NPU permet une accélération matérielle - via du machine learning en local - avec optimisation de l'encodage des données, du débit et une amélioration de la latence - en somme il permet de décharger au maximum le CPU. À côté de tout ce beau monde, on trouve les 128 Mo de ROM intégrés et 256 Mo de RAM. Les connectiques du bousin sont classiques, on compte trois ports LAN Gigabit et un port WAN Gigabit, ce qui devrait convenir pour la plupart des utilisations.

Le produit est équipé de 4 antennes permettant une couverture en 2.4 GHz (574 Mbps) et 5 GHz (1201 Mbps). Les normes de multiplexages sont supportées avec OFDMA et MU-MIMO. Fonctionnalité importante, ce routeur est compatible Mesh et pourra donc se connecter avec d'autres appareils de la marque pour étendre la portée. Il pourra donc être couplé avec le AX1800 ou même le gros AX3600 pour améliorer la qualité du signal, un bon point. Grosse surprise pour un produit de cette gamme, un accélérateur de jeu en ligne Tencent est intégré et permettra d'améliorer la latence à l'étranger - pas sûr que cela fonctionne chez nous -, cette fonctionnalité est malheureusement soumise à abonnement... dommage - money, money.

Le Redmi AX5 Wi-Fi 6 est annoncé en chine pour un tarif de 229 yuans, soit presque 28 euros, un tarif très agressif. Il viendra se confronter directement au petit dernier de chez Honor, le Router 3, qui propose quand même de moins bonnes spécifications, avec un simple dual-core. Si l'on regarde sur notre continent, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec des références encore bloquées en 750 Mbps dans cette tranche de prix. Xiaomi encore une fois, fracasse les tarifs et propose un produit très intéressant.