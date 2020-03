Les écrans se suivent et continuent tout de même à se ressembler beaucoup, assez normal quand il n’y a vraiment qu’une poignée de producteurs à la base de l’ensemble du marché de la dalle LCD pour moniteurs de jeu, obligeant les fabricants clients à jouer surtout sur l’emballage de la dalle pour espérer se démarquer de la foule, à défaut de le faire systématiquement là où ça compterait le plus (prix, garantie, support, etc.).

Comme on peut le voir, l’esthétique des deux nouveaux Predator reprend les lignes des prédécesseurs, une conception relativement soignée et discrète, pas trop imposante, ni tape-à-l’œil, ici sans loupiottes à l’horizon, et c’est certainement mieux ainsi. Par contre, comme de coutume chez Acer, on vous met au défi de retenir et prononcer d’une traite les noms officiels des écrans : XB253QGXbmiiprzx (donc, de classe 24,5 ») et XB273GXbmiiprzx (bravo, vous avez deviné) ! Un jour, on aimerait vraiment que le constructeur nous explique aussi les origines d’une telle nomenclature, juste par curiosité.

En ce qui concerne les fiches techniques respectives, c’est assez simple, il suffirait en fait de revisiter nos blablas sur les clones techniques déjà lancés, a priori tous à base des mêmes dalles de chez AUO : les Alienware AW2521HF et AW2720HF, les TUF VG259QM et VG279QM, ou le LG UltraGear 27GN750. Voilà, on aurait presque pu s’arrêter là, mais non, parce qu’on est quand même relativement sympa, voilà le tableau résumant les caractéristiques des deux Predator :

ACER XB253QGXbmiiprzx XB273GXbmiiprzx Dalle 25 pouces IPS W-LED 27 pouces IPS W-LED Définition Full HD 1920 x 1080 90 ppp Full HD 1920 x 1080 82 ppp Taux de rafraîchissement 48 - 240 Hz VESA Adaptive-Sync G-Sync Compatible Temps de réponse 1 ms GTG 0,5 ms en overdrive 1 ms GTG 0,1 ms en overdrive Luminosité 350 cd/m2 400 cd/m2 en HDR Contraste 1000:1 Trucs de couleur 8-bit sRGB 99 % Delta E<2 HDR DisplayHDR 400 Connectique 2x HDMI 2,0 b DisplayPort 1.2a Audio 1 x 3,5 mm audio out USB 4 x USB 3.0 Ergo » VESA 100 x 100 mm Hauteur : +/— 115 mm Inclinaison : -5° à 20° Pivot : -20° à 20° Rotation : -90° à 90° Consommation ? 0,34 - 80 W (min/max) Autre Gestion des câbles intégrée Garantie de 3 ans MSRP 46 000 Yens ~390 € 55 000 Yens ~470 € Quand ? À partir de cette semaine… au Japon. Page produit (en japonais) XB253QGXbmiiprzx XB273GXbmiiprzx Qui d’autre à 240 Hz ? Omen X 25 et X 25F (TN) ViewSonic Elite XG270QG/XG270QC/XG270 (IPS) HP Omen X 27 (TN) Samsung C27RG5 (VA) ASUS PG258Q (TN) AOC Agon AG251FZ2 (TN) Alienware AW2518H et AW2518HF (TN)

Rien de neuf, en fait, la durée de la garantie est même identique aux Alienware 24,5" et 27" mentionnés plus haut affichant exactement les mêmes qualités, si ce n’est que les tarifs des Predator devraient être inférieurs, les objets Alienware faisant généralement l’objet d’une surtaxe. Il faut aussi mentionner que les deux références n’ont pour l’instant été introduit uniquement par ACER Japon, sans que l’on sache déjà si les autres divisions régionales du constructeur suivront la mouvement. À défaut, ce ne sont de toute façon pas les alternatives qui vous manqueront si vous pensiez déjà vous orienter vers ce genre de moniteur.

Certes, une bonne vieille définition 1080p peut paraître bien faiblarde de nos jours, mais c’est assez acceptable avec de telles diagonales et encore préférable pour espérer pouvoir profiter des 240 Hz, ce type d’écrans s’adresse donc aussi surtout aux pratiquants d’eSport et joueurs amateurs de FPS bien nerveux.