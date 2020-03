En février, on avait fait, comme chaque mois depuis mars 2016 mine de rien, un récapitulatif des prix des puces de 512Mo de DDR3 et DDR4, celles embarquées dans nos chères barrettes de 8 gigots pièce, et que l'on retrouve dans nos kits de 2x8Go devenus populaires. On avait observé, pour le deuxième mois d'affilée, une remontée des prix au détail débutée en décembre 2019. Qu'en est-il en ce mois de mars ?

Eh bien ça continue, encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord ! Si on regarde la courbe, la pente de la DDR3 est plus accentuée que celle de la DDR4, mais cette mémoire est clairement en fin de vie, et ne revêt que peu d'intérêt aujourd'hui. La DDR4 en revanche vit ses belles heures, et nous voici de retour à des tarifs vus entre avril et mai 2019. Par rapport à mars 2016, ça pique un peu plus sans que ça ne soit terrible, en revanche on reste plus bas que les prix pratiqués en mars 2019.

Y aura-t-il un effet Coronavirus ? Si on considère que la fabrication des puces peut se révéler ralentie, les stocks constitués peuvent être revendus plus cher du fait de la rareté des barrettes, on pourrait donc assister à une véritable flambée dans les semaines qui viennent, et autant vous dire qu'on va suivre ça de près. Pour l'instant les boutiques continuent à avoir des prix corrects, et il est encore temps si jamais vous hésitiez.

Ça vaudra peut-être des milliers d'euros pour 2x8Go bientôt ?