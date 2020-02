Fin décembre l'année dernière, ASUS avait annoncé le premier écran de jeu au monde s'approchant très franchement de la barre des 300 Hz, il se nomme TUF VG279QM et il devrait très prochainement toucher les étalages français pour un tarif relativement contenu de 399,95 €. Certes, la prouesse de décembre pourrait paraitre un pwàl moins fantastique maintenant que le constructeur a aussi profité du CES 2020 pour balancer un ROG Swift capable de pousser le vice jusqu'à 360 Hz !

Mais tandis que ce dernier relève pour l'instant plus du "concept-écran" en collaboration avec NVIDIA qu'il faudrait dans le meilleur des cas attendre pendant plusieurs mois encore et de surcroit exploiterait une bonne vieille dalle TN, les moniteurs TUF exploiteront une dalle IPS 240 Hz pouvant être overclockée à 280 Hz et paraissent être bien plus proche d'une vraie commercialisation, en témoigne l'existence des pages produits et des fiches techniques déjà bien plus détaillées, alors que celles du ROG Swift 360 Hz brillent encore par leur absence.

Ainsi, pour compléter son futur tableau d'écrans TUF avec une dalle boostée aux hormones, ASUS a ajouté une version 24,5 pouces à la lignée, des fois que les 27 pouces du VG279QM seraient déjà de trop.

ASUS TUF VG259QM VG279QM Dalle 24,5 pouces IPS Format 16:9 Rétroéclairage W-LED Dalle plane 27 pouces IPS Format 16:9 Rétroéclairage W-LED Dalle plane Définition 1920 x 1080 82 ppp 1920 x 1080 81 ppp Taux de rafraichissement HDMI : 48 - 240 Hz DisplayPort : 48 - 240 / 280 (OC) Hz Technologie de synchronisation Adaptive Sync AMD FreeSync G-Sync Compatible ELMB Sync (Réduction du flou de mouvement + Adaptive Sync) Luminosite 400 cd/m2 Contraste 1000:1 Temps de réponse 1 ms GTG Trucs de couleurs 8 bits (6 bits + FRC) NTSC @72 % sRGB @99 % HDR VESA DisplayHDR 400 Connectique 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x sortie audio 3,5 mm Audio HP 2 x 2 W Ergonomie VESA 100 x 100 mm Hauteur : +/- 130 mm Tilt : -5° / +33° Pivot G/D : +/- 90° Prix et garantie Mystèreuh 399,95 € 2 ans Page produit TUF Gaming VG259QM TUF Gaming VG279QM

Eh oui, c'est donc bien la même chose, mais en plus petit et une densité de pixel un tantinet plus flatteuse. Toujours est-il que ni l'un ni l'autre ne jouera vraiment seul dans sa catégorie, les écrans 240 Hz existent déjà sur le marché depuis plusieurs mois, on peut citer le C27RG5 de Samsung et le Predator XN3 d'Acer, il est évident qu'ASUS a joué au jeu de l'overclocking pour mieux différencier ses TUF de la foule et proposer au moins une caractéristique unique. En tout cas, comme le montre le VG279QM désormais référencé chez certains marchands en France, le VG259QM devrait lui aussi rejoindre la bataille plus ou moins rapidement !