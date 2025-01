Le monde de l'OC relève de l'entre-soi et d'une course à celui qui grappillera quelques mégahertz actuellement, mais sachez que l’overclockeur Wytiwx a fixé un nouveau record du monde d’OC CPU. Cela ne va guère vous surprendre, il manœuvrait un Core. Et l’identité de celui-ci de va pas vous étonner davantage : ce n’était pas un Core Ultra 9 285K, non, mais bien l’ancien flagship d’Intel, lequel l’est finalement resté dans de nombreuses charges de travail, le Core i9-14900K (enfin, le Core i9-14900KF). Comme quoi, tant pour un processeur que pour une pile, pas besoin d’être Ultra pour performer (si vous n’avez pas cette grande référence culturelle : 1. C’est plutôt bon signe pour vous 2. Vous serez dans le secret avec la vidéo explicative en fin d’article).

Et pour quelques MHz de plus

Le précédent record remontait à mai 2024. Un époque durant laquelle Bachar el-Assad se la coulait encore douce dans son luxueux palais présidentiel de Damas ; où Philippe Katerine mettait la touche finale à sa pigmentation bleue, en vue de sa performance sur son titre Nu prévue dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans le même temps, SES — qui ne désigne ici pas une ancien filière de seconde, mais les initiales des membres (SkatterBencher, Elmor, et Shamino) de l’équipe de choc mise sur pied par Asus, avec la finalité de paver l’histoire de l’overclocking en dépassant la barrière des 9 GHz —, elle y parvenait en montant un Core i9-149000KS à 9117,75 MHz. Cette fréquence marquait ainsi une petite rupture symbolique avec le précédent exploit du même Core, mais dans sa déclinaison KF (8851,57 MHz). Précisons néamoins que ce verbiage est d'autant plus discutable qu'il n'est pas forcément vérace, vous allez le comprendre avec ce qui suit.

Le fait d'armes réalisé hier, soit le 12 janvier, par Wytiwx, a donc l’air moins flagrant. Il a poussé le Raptor Lake Refresh à 9121,61 MHz. Soit moins de 4 MHz de plus que précédemment.

Ceci dit, s’il est normal d’appréhender un record au regard du précédent, cela n’enlève rien à la performance en elle-même. D’autant plus qu’elles ne seraient que deux au-delà des 9 GHz. Du moins, sur la base du classement HWBOT ; le site de SkatterBencher, qui livre une véritable exégèse du grand livre de l'OC que nous n'allons pas relater ici parce qu'il le fait mieux que nous, en recense plutôt quatre. Sur la base de celle-ci, la prouesse de Wytiwx mettrait en tout cas fin à l’hégémonie d’Elmor.

Au moins, la première et la deuxième places concordent



Du côté de CPU-Z, tous les derniers records de puces Intel restent « unchecked ».

Sinon, la page HWBOT du record nous apprend que le CPU était refroidi par de l’hélium liquide. Qu’il prenait place sur une carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Celle-ci logeait également une Radeon R5 235, une vieille carte graphique Caicos lancée fin 2013. Enfin, pas de Windows 11 en chef d’orchestre pour ce record, mais Windows 7 Ultimate Edition.

On espère que votre station météo n'affiche pas les mêmes températures

Comme nous le soulignions dans la précédente actu, la prochaine étape majeure sera bien sûr les 10 GHz. Il est en revanche probable qu’elle ne soit pas atteinte avant plusieurs générations de puces. Vous l’aurez noté avec les captures d’écran, les Raptor Lake / Raptor Lake Refresh monopolisent les premières places. Chez AMD, il faut remonter à la génération des FX-8XXX Vishera (2012-2014). Comme celle relatée dans ce papier, il est probable que des tentatives futures permettent de rabioter quelques MHz par-ci par-là. Mais assurément pas les presque 900 MHz qui les séparent de la dizaine. D'autre part, comme le montre la courbe ci-dessus, quelques poussées interviennent régulièrement, mais elles s’amenuisent au fil des générations.

Pour recoller les morceaux, et pour ceux qui ne connaissent pas les publicités Duracell Ultra, en voici un exemple :