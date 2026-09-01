Xbox Disc-to-Digital : alors, comment fonctionne la conversion des jeux ?

Annoncé la semaine dernière par Microsoft, le programme Xbox Disc-to-Digital est désormais entré dans sa phase de test auprès des Xbox Insiders. Le principe est simple. Il se résume à insérer un disque Xbox One ou Xbox Series X compatible dans la console pour réclamer une licence numérique du jeu. Il est ensuite possible de le lancer sans conserver le disque dans le lecteur.

Les premiers retours mettent en lumière certains principes du fonctionnement, mais en laissent d’autres dans l’ombre. Comme prévu, la licence numérique n'est pas dissociée du disque physique. Microsoft invite le détenteur à ne pas se débarrasser du disque. Et pour cause, l’entreprise le prévient qu’il sera parfois amené à prouver qu'il possède toujours la galette associée. En cas de perte, de vente ou de don du jeu, l'accès à la licence numérique peut ainsi être limité ou révoqué.

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Une vérification, mais à quelle fréquence ?

Le disque reste donc le justificatif de la licence. Mais il y a toujours une inconnue. Microsoft ne précise pas encore à quelle fréquence cette vérification de possession sera effectuée. Et fort heureusement, pour le moment, personne n'est encore arrivé au terme de sa licence.

Une autre limite constatée durant les tests a trait à la prise en charge des jeux. Tous les éditeurs ne participent pas au programme. Des titres Ubisoft, SEGA, Square Enix ou Bandai Namco refusent la conversion dans les premiers essais. Plusieurs centaines fonctionnent tout de même correctement. La compatibilité dépend donc des jeux et des accords passés avec son éditeur, plutôt que d'une règle universelle. Pour consulter lesquels, le site Xct.live Project s’est lancé dans un vaste catalogage. Au moment où nous écrivons, 1 929 titres sont recensés. Sur ce panel, 701 sont éligibles, 264 ne le sont pas, quand 964 restent indéterminés.

Enfin, la FAQ confirme que le dispositif supporte le Xbox Play Anywhere. Pour les jeux compatibles, réclamer la licence numérique à partir d’un disque sur Xbox permet donc de retrouver le jeu dans la bibliothèque de l’application Xbox sur PC et consoles portables, et donc d’y jouer sur ces appareils.

Le dispositif s'avère ainsi plutôt intéressant pour les possesseurs de Xbox One et Series X qui souhaitent profiter des avantages du numérique, notamment du Cloud Gaming lorsqu'il est pris en charge, sans abandonner leur collection physique. Mais à ce stade, ce Disc-to-Digital ressemble moins à une véritable dématérialisation qu'à une extension numérique d'un droit toujours adossé au disque.