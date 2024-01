Activision chasse désormais les mulots utilisant l’aide à la visée dans Call of Duty MW III

Pour traquer les tricheurs dans ses derniers jeux Call of Duty, Activision mise sur son agent Ricochet. Plus précisément, celui-ci officie dans Call of Duty : Modern Warfare III — le dernier opus en date, paru en novembre dernier—, Call of Duty : Modern Warfare II, Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone. Dans un message publié sur X, l’animateur de communauté du compte Ricochet a mis en garde les tricheurs utilisant une assistance à la visée… sans manette.

L’éditeur prévient : « Nos systèmes de détection de sécurité ciblent désormais les joueurs qui utilisent des outils permettant d'activer l'assistance à la visée tout en utilisant une souris et un clavier. L'application Call of Duty se fermera si elle est détectée. »

????️ #Warzone #MW3 #MW2#TeamRICOCHET: Our security detection systems now target players using tools to activate aim assist while using a mouse and keyboard. The Call of Duty application will close if detected.



Repeated use of these tools may lead to further account action. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) January 16, 2024

Concrètement, la traque ne concerne pas vraiment les PGM du ragondin, mais plutôt les petits malins au combo souris / clavier (les vrais, quoi) qui utilisent des moyens détournés pour activer l’assistance à la visée du jeu, en principe réservée aux joueurs manette dans un souci d’équilibrage.

En effet, nous ne vous apprendrons rien, la visée à la manette peut être laborieuse. En conséquence, la plupart des jeux de tir sur console compensent en offrant une assistance, d’autant plus indispensable dans les FPS compétitifs crossplay ; sans elle, le joueur manette lambda n’aurait aucune chance face au PCiste tout aussi ordinaire.

Le hic, c’est que dans certains jeux, dont Call of Duty, l’assistance à la visée à la manette peut paraître excessive ; certains (coucou les rageux ?) l’apparentent à un aimbot.

De fait, dans nos quelques parties multi de Call of Duty : Modern Warfare II, nous avons été surpris de voir la quantité de joueurs Steam jouant à la manette plutôt qu’au clavier / souris ; et pour cause, après avoir branché une Dual Sense à notre tour, nous avons constaté une nette augmentation de notre skill ! (NDLR : un propos qui n'engage que son auteur !)

En principe, il n’est bien sûr pas permis d’activer l’assistance à la visée lors de l’utilisation d’un combo clavier / souris. Mais rien d’insurmontable sur PC, d’autant plus en matière d’émulation. D’ailleurs, l’inverse est aussi vrai sur console, via des dispositifs tels que ceux de XIM autorisant l’utilisation du clavier / souris sur console.

Mais mamaaaan, à quoi booon tricher ?!

À en croire Activision, Ricochet est donc maintenant en mesure de détecteur les joueurs aux clavier / souris usurpant l’assistance à la visée ; reste à savoir dans quelle mesure et pour combien de temps (autrement dit, jusqu’à ce que d’autres moyens de filouter soient mis en place). Notez que les développeurs d’un autre FPS populaire du moment, The Finals, s’étaient aussi penchés sur cette forme de triche récemment.

Quoi qu’il en soit, en matière de punition, Activision est moins inventif qu’autrefois. Tandis que précédemment, les truqueurs ont pu voir leur parachute subitement disparaître lors d’un saut dans Warzone (une joyeuseté baptisée Splat), ou leur victime être momentanément dotée de super-pouvoirs pour devenir bourreau, ici, il est juste question d’une banale fermeture du jeu ; avec une menace de bannissement définitif pour les récidivistes.

Hélas, la recrudescence des tricheurs va aussi de pair avec la gratuité des jeux. Que ce soit dans Warzone, The Finals ou Counter-Strike 2, le condamné peut simplement se recréer un autre compte pour reprendre ses méfaits sous une autre identité. Il en est de même pour des licences payantes comme Battlefield V ou 2042, qui malgré le zèle de la modération EA reste gangréné par les bouffons du cheat, semblant vouloir mettre un doigt point d'honneur à ruiner le plaisir du jeu.

Vous pourrez peut-être nous l’expliquer, mais pour notre part, ingénus que nous sommes, nous avons du mal à saisir l’intérêt de la triche dans un FPS compétitif — et plus globalement dans un jeu, en dehors d’éventuelles considérations financières, type revente de compte ou monétisation d’une fausse expertise à travers des formations ; d’autant plus en consternant que ce phénomène revêt une telle ampleur qu'il a été question de 23 000 comptes bannis pour triche dans MW III & Warzone entre mi-novembre et mi-décembre.

Quel intérêt de jouer au bowling avec une boule téléguidé ? Quant à la gloire, autant dissimuler un moteur dans son vélo ou consentir à quelques piqûres pour s’aider à gagner un tour de France, pourquoi pas, autant avoir un ratio K/D de 60 dans COD, est-ce si excitant ?

Le cheat et les systèmes anti-cheat, l'éternel twist... mais (bien trop) souvent le même gagnant

Il faudrait peut-être demander à MSI, qui a officialisé au CES 2024 un écran MEG 321URX QD-OLED équipé d’une fonctionnalité IA assez surprenante : baptisée AI SkySight, elle utilise une techno Auto-Scan sur la mini-map qui permet d’afficher la position des ennemis via une icône directement sur la zone principale ; presque du wallhack légal en somme. Reste que dans le cas de la marque taïwanaise, il y a au moins le motif de l’argent qui légitime la démarche.