SiPearl fourbit un nouveau processeur, Athena1

En matière de feuille de route, SiPearl joue la transparence. La société, qui avait annoncé Rhea1 plusieurs années avant sa production (quand les livraisons ne débuteront que l’année prochaine), a officialisé un futur projet : Athena1. Pour l’instant, les détails restent assez sommaires. SiPearl évoque un microprocesseur « conçu pour les applications duales » (comprenez pour les applications militaire / civil). Plus spécifiquement, c'est une « déclinaison sur-mesure de Rhea1 répondant aux besoins spécifiques de puissance de calcul, de sécurité et d’intégrité des applications pour les gouvernements, la défense et l’aérospatial », toujours « avec une empreinte carbone réduite ».

Pas avant 2027

Au cas où vous l'auriez oublié, rappelons que SiPearl est le concepteur européen fabless de microprocesseurs pour le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle et les centres de données. Ses équipes ont développé Rhea1 ; première génération de microprocesseurs dédiée au HPC. L’entreprise qualifie Rhea1 de « microprocesseur le plus complexe jamais conçu en Europe ». Constitué de 61 milliards de transistors, il possède 80 cœurs Arm Neoverse V1. Il est actuellement en production chez TSMC à Taïwan et sera disponible pour échantillonnage début 2026. Les puces Rhea1 équiperont notamment JUPITER, le supercalculateur le plus puissant d'Europe, détenu par EuroHPC JU et exploité par Forschungszentrum Jülich.

Athena1 sera donc un processeur dérivé de Rhea1. Logé dans un nouveau boîtier, il sera composé de 16, 32, 48, 64 ou 80 cœurs de calcul Neoverse V1 d’Arm en fonction de la puissance nécessaire à chaque application et de leurs contraintes thermiques.

SiPearl écrit aussi que la puce sera « caractérisée par sa sécurité et son intégrité » ; précise qu’elle offrira des caractéristiques spécialement adaptées aux applications précitées. La société la positionne pour les charges de travail « de communications sécurisées et de renseignement, de cryptographie et de chiffrement, de traitement du renseignement, de réseaux tactiques, de détection électronique ou de traitement de données en local sur des véhicules ».

À l’instar de Rhea1, la fabrication d’Athena1 restera confiée à TSMC, qualifié de « leader mondial indépendant de la fonderie de semiconducteurs avancés ». Indépendance toutefois de plus en plus relative au regard de l’impérialisme états-unien. Après avoir concédé l’implantation de plusieurs usines de pointe sur le sol américain, l’entreprise aurait par contre rejeté une supposée « proposition » de l’administration Trump l’enjoignant à délocaliser 50 % de sa production aux USA pour s’exonérer des taxes douanières. Pour en revenir à nos affaires européennes, SiPearl souligne que le packaging sera, dans un premier temps, fabriqué à Taïwan, « avant d’être confié à un réseau de spécialistes européens avec l’objectif de créer une nouvelle filière sur le continent ».

Le communiqué stipule que les caractéristiques techniques détaillées seront communiquées ultérieurement. Il y a de la marge, puisque la sortie commerciale d’Athena1 est prévue au second semestre 2027.

Philippe Notton, PDG et fondateur de SiPearl :

Dans un contexte géopolitique incertain, marqué par l’augmentation des problèmes de cybersécurité et des conflits armés, la souveraineté technologique de l’Europe est plus que jamais indissociable d’un matériel souverain, que ce soit pour les applications civiles ou, à fortiori, de défense. Il était donc naturel pour SiPearl de capitaliser sur l’expertise développée par ses équipes de R&D pour le calcul haute performance afin de créer une déclinaison de notre premier microprocesseur qui réponde parfaitement aux besoins des applications duales. Dans le cadre de la feuille de route qui nous a été confiée par l’Europe de rapatrier sur le continent les technologies microprocesseurs haute performance, Athena1 est le parfait complément de Rhea1 pour contribuer à affirmer l’indépendance stratégique de l’Europe.