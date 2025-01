Pas mal d’infos rassurantes pour les RX 9000

Nous pensions que la conférence d’AMD prévue au CES 2025 nous permettrait d’en finir avec les conjectures pour les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Mais vous l’avez vécu comme nous, la société n’a rien dit à leur sujet — faute de temps, soi-disant. Il n’empêche, aussi saugrenue que cette situation soit, certaines marques exposent les cartes précitées. L’auteur de la chaîne Paul’s Hardware a relaté sa visite auprès de PowerColor dans la vidéo ci-dessous.

Des RX 9000 se montrent

Sont exposés des modèles des classiques séries Hellhound et Red Devil, mais aussi d’une inédite Reaper (la plus à gauche sur l'image de couverture). La Hellbound est une Radeon RX 9070, tandis que les deux autres sont des RX 9070 XT. La Red Devil, alimentée par une armada de trois connecteurs 8 broches, est la plus haut de gamme du trio. Dans tous les cas, les GPU sont refroidis par trois ventilateurs.

Paul ne détaille pas les spécifications des deux Radeon RX 9000. D’autres sources l’ont fait pour lui. Sur Chiphell, des captures d’écran de GPU-Z et de 3DMark prétendent nous donner un aperçu du vaisseau amiral.

Sur la base de ces données, la Radeon RX 9070 XT embarque 4096 processeurs de flux (contre 3456 pour la Radeon RX 7700 XT et 3840 pour la RX 7800 XT ; 5376 et 6144 respectivement pour les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX) et 16 Go de GDDR6. Cette quantité de mémoire vidéo dédiée vaudrait également pour la RX 9070. La vitesse mémoire s’élève à 2518 MHz, soit du 20 Gbit/s. Avec le bus de 256 bits, cela donne une bande passante mémoire de 644,6 Go/s.

Quant au GPU, sa fréquence de base est de 2520 MHz, tandis que sa fréquence Boost culmine à 3060 MHz. Enfin, le Maximum Board Power serait de 329 watts.

Concernant les performances, avec 6345 points (score graphique) dans Speed Way et 14 591 points dans Time Spy Extreme, la nouvelle venue talonne la RX 7900 XTX dans le premier benchmark, dépasse la RTX 4080 Super dans le second (mais reste derrière le flagship RDNA 3).

Comme d'hab, ce sont des moyennes vs des scores uniques :

Carte graphique Score graphique Speed Way GeForce RTX 4090 10 064 GeForce RTX 4080 7243 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 6388 Radeon RX 7900 XTX 6347 Radeon RX 9070 XT* 6345 GeForce RTX 4070 Ti 5501 Radeon RX 7900 XT 5347 Radeon RX 7700 XT 3180

Carte graphique Score graphique Time Spy Extreme GeForce RTX 4090 19 468 Radeon RX 7900 XTX 15 260 Radeon RX 9070 XT* 14 558 GeForce RTX 4080 SUPER 14 061 GeForce RTX 4080 14 008 Radeon RX 7900 XT 13 105 Radeon RX 7700 XT 7 845

Pour finir avec les ragots, AMD présenterait enfin ses Radeon RX 9070 XT et RX 9070 le 22 janvier, en vue d’une commercialisation à partir du 24 janvier, soit avant les RTX 5090 et RTX 5080 (30 janvier) ainsi que les RTX 5070 Ti et RTX 5070 (février).

Sinon, vous le constaterez avec message ci-dessous, le modèle de référence RX 9070 XT aurait un prix de lancement de 479 dollars.