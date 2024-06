OpenDNS se coupe du web .fr

Petit aparté au hardware — Vous vous êtes peut être réveillé ce matin avec votre machine a café connectée en carafe, votre frigo incapable de vous signaler que vous êtes en panne de beurre de baratte et surtout de Get 27 au congélo — chacun ses problèmes, hein —, votre PS5 en PLS, votre système Philips HUE ne répond plus aux ordres d'allumage, ou encore votre navigateur vous signalant que vos DNS sont à la rue. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'utilisez pas de services DNS tiers ou que si vous en utilisez, OpenDNS ne fait pas partie du lot. Car oui c'est bien OpenDNS qui ne répond plus aux sollicitations des IPs baguette depuis hier vendredi 28 juin.

www.comptoir-hardware.com. 0 IN TXT "Due to a court order in France issued under Article L.333-10 of the French Sport code the OpenDNS service is not currently available to users in France and certain French territories."

Un extrait illustré par CDH du communiqué d'OpenDNS

Une décision de justice bien française

La raison ? Une décision de justice, assignée le 14 novembre 2023, rendue le 30 mai dernier par le tribunal judiciaire de Paris en vertu de l'article L.333-10 du code du sport français, également une seconde touchant le Portugal, reconnaissant la culpabilité du service pour « atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ». Cette décision, c'est le groupe Canal+ qui en est à l'origine et a obtenu de Cisco (société mère derrière OpenDNS), Google et Cloudflare que ces derniers bloquent la résolution DNS et le référencement d'une petite centaine de sites, parmi lesquels on trouve 27 machins douteux de streaming dont vous pouvez consulter la liste ici ainsi que l'ensemble du procès-verbal de la décision fortement imbuvable de justice.

Pour une fois, ce n'est pas le sacro-saint théatre foot qui est à l'origine de la tentative de récupération de business par la groupe audiovisuel, mais la diffusion des matchs du TOP 14 — rugby, donc pour ceux du fond — dont la finale jouée hier à donné l'impression de revivre la rencontre de la coupe du monde 2023 entre la France et la Namibie (96 - 0) tellement l'UBB s'est fait étrangler par le Stade Toulousain ; ce qui n'a pas manqué de faire saigner nos petits cœurs de bordelais.

Si l'on comprend aisément les raisons de cette chasse au streaming illégal, qui sous couvert de protéger les ayant droit servent plus souvent les intérêts des clubs de foot sans doute en manque de trésorerie, on pourra difficilement s'empêcher de sourire en lisant la décision susnommée, en particulier ce paragraphe :

Par ces motifs, le tribunal (...) ORDONNE en conséquence à la société Cloudflare, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat du TOP 14 2023/2024 actuellement fixée au 29 juin 2024.

Autrement dit, le temps que la décision soit effective, soit depuis hier le 28 juin, et que la décision cesse ses effets, soit aujourd'hui le 29, on vous laisse compter la durée effective qui s'approche du ridicule. Plus embêtant dans tout cela, OpenDNS, qui est un service très populaire entre autres parce qu'il a été l'un des premiers à proposer en 2006 cette alternative crédible aux DNS souvent miteux et indiscrets des FAI, ne fait pas dans la dentelle dans cette affaire : ils ont purement et simplement choisi de punir l'entièreté du territoire, et ce pour une durée non communiquée. C'est peut-être la présence d'une seconde assignation datant du 26 octobre et rendue le 16 mai portant bien cette fois sur les atteintes de diffusion liée à la Ligue des Champions et visant cette fois 53 URLs qui a poussé la société à réagir ainsi, ou la prévision d'en voir d'autres liées par exemple aux retransmissions de Formule 1.

Rappel du principe de résolution DNS @ AFNIC.

D'autres alternatives

Si la décision de justice est fortement critiquable puisqu'elle ne servira pas à grand-chose, montrant qu'en sus de la lenteur légendaire du système judiciaire français qui fait encore des étincelles, une régulation neutre et légitime des contenus sur le Net n'est pas encore pour demain, celle de Cisco / OpenDNS l'est tout autant. Pour un service — certes privé et gratuit — qui se revendique haut et fort du principe de neutralité, pénaliser ainsi les utilisateurs du jour au lendemain laisse pour le moins perplexe, sans compter les effets de bord. Le tout sans parler de l'absence de communication.

Si vous êtes concernés, pas de panique, néanmoins des alternatives sont toujours présentes ; par exemple :