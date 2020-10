C'est une question récurrente à chaque génération de carte graphique. Est-il pertinent de garder son CPU et de migrer vers un GPU plus costaud au risque de limiter les performances dans les jeux ? Le Ryzen 5 3600 est très probablement le processeur Zen 2 le plus vendu, il avait (et a encore) un rapport perf/prix excellent, et possède les points forts de Zen 2, mais aussi ses points faibles. Très à l'aise en applicatif avec ses 32 mégots de L3, il est aussi moins doué en jeu que les puces Intel comme en attestent nos articles. Toutefois, est-ce qu'il est encore valable pour jouer avec une RTX 3080 ? Notez que la question se posait également avec la RTX 2080 Ti, mais on va avoir une réponse chez Techspot.

Le petit 3600 a été testé sans overclocking, en laissant la nature PBO faire son oeuvre, puis mis à 4.4 GHz, et enfin à 4.4 GHz mais avec une optimisation mémoire (traduire par la fréquence de l'Infinity Fabric et du contrôleur mémoire synchrones et poussés). En guise de sparring-partner, il y a le Ryzen 9 3950X et le Core i9-10900K. Le tout a été testé en 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160, sur 15 jeux. Il va de soi que plus la définition est basse et plus l'influence du CPU se fait sentir, puisque c'est le GPU qui se roule les pouces et attend. Plus on monte en bouillie de pixels, et plus l'inverse se produit. En 1080p, il y a des jeux qui sont GPU limited, tant et si bien que le 3600 dégomme autant que ses ennemis du jour. Il y a également des cas où il prend cher, mais à des niveaux d'images par seconde atteints que cela ne perturbe en rien l'expérience de jeu.

Et en UHD, c'est la RTX 3080 qui lisse les performances des CPU. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il est bon de lire ce genre de papier, pour remettre un peu les choses à leur place. La conclusion est qu'il est pertinent de faire cet assemblage, certes pas le plus optimal en FHD, mais la RTX 3080 ne se destine clairement pas au FHD. Le fond du problème aujourd'hui, c'est d'en trouver à des prix normaux, pas majorés par la cupidité des intermédiaires et les lois du marché. Sinon, le 3600, y a bon encore pour un moment !