La semaine dernière, nous avons vu qu'Elden Ring, le monde ouvert basé sur de la Dark Fantasy signé From Software, était bloqué à 60 images par seconde. Un mod existe pour faire sauter la limitation, mais malgré tout le genre peut se passer de 144 ips, même si philosophiquement sur PC, c'est compliqué d'accepter ce bridage en 2022. Étant capé à 60 ips, l'analyse des tests 3D se limite à compter les victimes au gré de l'augmentation du nombre de pixels.

TPU a fait son article, et l'observation est la même que pour celui de GameGPU. En revanche, là où celui de TPU mérite sa place dans nos colonnes, c'est par l'emploi de cartes plus modestes. GameGPU s'arrêtait aux GTX 1070 et RX Vega 56, TPU ajoute les Radeon RX 6500 XT, 5500 XT, RX 580, RX 5600 XT, et les Geforce RTX 3050, GTX 1660 Ti et RTX 2060 6 Go. La grande question est de savoir comment elles tiennent le coup. Il faut le dire, leur destin est assez partagé, les 3 premières Radeon citées étant en FHD déjà en retrait, la RX 580 fermant la marche, alors que les Geforce ajoutées sont dans la moyenne des autres cartes. Le QHD est assez pénible pour elles, même si les Geforce en plus offrent le même niveau de performance que les 3 Radeons dans la définition inférieure. On notera que la RX 5600 XT fait le boulot même en QHD. En UHD, elles rendent toutes les armes, en étant à 30 ips globalement ou moins.