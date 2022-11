En vérité, nous vous le disons, ça ne nous fait ni chaud ni froid que du hardware squatte la première place des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). On ne comprend toujours pas ce que le Steam Deck fait là, enfin si, on comprend, mais bon, on pourrait s'en passer pour se concentrer sur les éventuels nouveaux titres qui pourraient faire parler d'eux. Enfin si le dernier Modern Warfare leur laisse un peu de place. On notera quand même quelques DLC bien sentis présents dans le classement de cette semaine 46 de 2022, et le dernier Warhammer qui devrait ravir les fans de l'univers et de coopération.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 46

Semaine 45 Semaine 44 1 Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 2 Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck Steam Deck 3 Warhammer 40,000: Darktide Sonic Frontiers Call of Duty: Modern Warfare II 4 Call of Duty®: Modern Warfare® II - Upgrade to Vault Edition Football Manager 2023 Call of Duty: Modern Warfare II 5 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Cyberpunk 2077 6 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Warhammer 40,000: Darktide Battlefield 1 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Soulstone Survivors Football Manager 2023 8 Nobody - The Turnaround God of War Victoria 3 9 Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition Deep Rock Galactic Persona 5 Royal 10 American Truck Simulator - Texas Sonic Frontiers New World

En revanche, point de bouleversement en ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL* (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), elles se comportent de façon plus ou moins logique selon les plateformes, avec sans aucune surprise une hégémonie certaine du sempiternel Call of Duty, un titre qui représente avec FIFA environ 90% des ventes chez les joueurs casu. Non, ne cherchez pas, on sort ce chiffre de notre postérieur, c'était juste pour dire que ce sont des incontournables à chaque nouvelle sortie. Bref, on attendait aussi le dernier God War sur les consoles Sony, il est là, ce n'est pas une surprise non plus et ça nous convient parfaitement.

Top Ventes du S.E.L.L.



Semaine 45 Semaine 44 #1 #2 #3 #1 #2 #3 PC Football Manager 2023 Farming Simulator 22 The Sims 4 FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock PS5 God of War Ragnarök Call of Duty Modern Warfare II God of War Ragnarök: Collector's Edition Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Horizon Forbidden West XB Series Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II Sonic Frontiers FIFA 23 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Forza Horizon 5 PS4 God of War Ragnarök Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 F1 22 XB One FIFA 23 NBA 2k23 GTA V : Édition Premium FIFA 23 F1 22 Cyberpunk 2077