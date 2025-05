Les processeurs Arrow Lake meilleurs sous IPO que sous 200S Boost

Pour doper ses Arrow Lake, Intel ne manque pas d’imagination. Outre le profil 200S Boost, qui apporte des gains marginaux aussi bien sous Windows que sous Linux, l’entreprise propose également l'IPO (Intel Performance Optimizations). C’est une sorte d’EPO pour processeurs en sueur ; ou un profil d’overclocking officiel et certifié si vous préférez. Nous n’avions pas parlé de ce produit licite jusqu’à présent, du fait qu’il ne l’est qu’en Chine. Un test réalisé sur BiliBili et relayé par Uniko’s Hardware nous donne l’occasion de revenir dessus. Pour constater qu’IPO > 200S Boost.

Jan Ullrich et Marco Pantani sur le Tour de France 1998 © Reuters

IPO, le dopage légal des CPU Intel en Chine

Le test a été réalisé avec un Core Ultra 7 265K, une GeForce RTX 5090D (la version chinoise de la RTX 5090), et de la DDR5-8000. Le banc d’essai inclut sept jeux en 2160p (parfois avec DLSS), à l’exception de Counter-Strike 2, testé en 1080p.

intel ipo (chinese version) vs intel 200s boost (global version)

at 4k with 5090d, for 3a games there is another 2~6% avg fps gain with intel ipo over 200s boost.

it is like a tariff lol.



tested by 讲广普的YEXhttps://t.co/qkhlQaylLOhttps://t.co/t6kN0mDMjJ



intel ipo document… pic.twitter.com/S4z2ctdWLi — UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) April 30, 2025

Jeux XMP 8000 par défaut (IPS moyennes / 1 % Low) Intel 200S Boost (IPS moyennes / 1 % Low) Intel IPO (IPS moyennes / 1 % Low) Forza Horizon 5 263 / 197 269 / 197 274 / 198 Cyberpunk 2077 288 / 260 289 / 261 297 / 277 Total War: Warhammer III 103 / 87 104 / 82 110 / 89 Black Myth: Wukong 200 / 101 202 / 102 206 / 104 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 484 / 403 483 / 396 491 / 405 Counter-Strike 2 653 / 205 661 / 217 770 / 260 Watch Dogs: Legion 146 / 111 158 / 116 170 / 127

Espérons que, chez l’utilisateur lambda, obtenir 289 IPS de moyenne dans Cyberpunk 2077 plutôt que 297 ne suscite ni sentiment d’injustice ni profond mal-être. Nonobstant, sur un aspect purement factuel, l’IPO l’emporte aux points. C’est d’autant plus vrai pour Counter-Strike 2, du fait de la définition inférieure et d’un titre sensible aux optimisations CPU. Même constat sur Watch Dogs : Legion ; comme bon nombre de productions Ubisoft, c’est sûrement un jeu exagérément exigeant avec les CPU.

Par rapport aux valeurs de référence, les écarts sont forcément un peu plus élevés. Avec la même approche qu’au-dessus : 653 IPS ou 770 sur CS2 ne transforme, en principe, pas drastiquement l’expérience de jeu souris en main.

Pourquoi ces résultats ? IPO pousse les P-cores à 5,4 GHz et les E-cores à 4,9 GHz (contre 5,2 / 4,9 GHz par défaut) et fait grimper la mémoire à DDR5-8400. En contrepartie, les limites de puissance du CPU explosent : PL1 à 280 W, PL2 à 350 W (vs 125 W / 250 W par défaut). Pas sûr que ça vaille le coup pour tout le monde.

Comme le 200S Boost, IPO n’annule pas la garantie. Mais pour l’instant, seuls quelques utilisateurs chinois peuvent en profiter.