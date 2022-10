S06E43 • 24 octobre - 30 octobre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Army of Ruin est sorti en accès anticipé le 27 octobre et a été développé par Milkstone Studios. Un jeu de plus qui surfe sur la vague Vampire Survivors, donc il faudra dégommer des hordes de trucs qui vous arrivent tout droit sur la tronche, ni plus ni moins. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS

Call of Duty: Modern Warfare II est sorti le 28 octobre et a été développé par Infinity Ward. On prend les mêmes et on recommence, donc voilà un reboot d'un jeu sorti y'a longtemps, qui a eu du succès avec lequel l'éditeur souhaite visiblement renouer... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Dave the Diver est sorti accès anticipé le 27 octobre et a été développé par MintRocket. Explorez les fonds marins le jour, et faites tourner votre restaurant de sushis la nuit. Ou comment joindre l'utile à l'agréable, virtuellement parlant. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Mount & Blade II: Bannerlord est sorti en version finale le 25 octobre et a été développé par TaleWorlds Entertainment. Participez à des batailles médiévales dantesques avec vos cavaliers, fantassins et autres joyeux lurons, et devenez le maître du royaume. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Resident Evil Re:Verse est sorti le 28 octobre et a été développé par Capcom. Dans ce jeu, vous allez pouvoir incarner l'un des personnages emblématiques de la série RE, mais pour vous battre contre d'autres joueurs qui font la même chose, c'est donc du PvP (JcJ). Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Sackboy: A Big Adventure est sorti sur PC le 28 octobre et a été développé par Sumo Digital. Jeu de plateformes en 3D avec la mascotte PlayStation, qui arrive donc deux après sa sortie sur consoles pour le grand plaisir des petits et des moins petits. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

SIGNALIS est sorti le 27 octobre et a été développé par rose-engine. Dans un futur imaginaire, vous allez devoir tout faire pour survivre sur cette planète inconnue. Une expérience qui rappelle un peu celle du Flashback de l'époque, avec un gameplay un peu modernisé. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Star Ocean: The Divine Force est sorti le 27 octobre et a été développé par Square Enix. RPG, Action-RPG, J-RPG... C'est un peu de tout ça, ce n'est pas le premier de la série donc si vous ne connaissez pas encore, c'est que vous avez hiberné trop longtemps. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Vade Retro : Exorcist est sorti le 28 octobre et a été développé par Forceight. Jeu d'exorcisme (sans blague) qui se joue en vue à la troisième personne et en joueur contre joueur jusqu'à 4. On rappelle à toute fin utile que ce n'est pas le moment de faire deux groupes de 2. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Victoria 3 est sorti le 25 octobre et a été développé par Paradox Development Studio. Jeu de stratégie très fourni avec la possibilité de gérer, contrôler, discuter... Car la diplomatie aura un rôle capital, au même titre que le développement de votre économie. Plus d'infos →

Dispo sur PC

• Correctifs, DLC, blabla...