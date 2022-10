Faites comme Pascal (pas le nôtre, l'autre, le pro), tapez dans un ballon. En tout cas c'est ce que semblent apprécier les g4m3rZ, virtuellement cela va sans dire, en témoignent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) qui montrent le dernier FIFA présent à deux reprises, une fois de plus. Sinon on a le Steam Deck et ses accessoires qui rapporte visiblement du blé, d'autres jeux également, vous avez la liste ci-dessous. Mention honorable à Grounded, bien sympathique et sans prétention.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 40

Semaine 39 Semaine 38 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Steam Deck Docking Station EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition Call of Duty: Modern Warfare II 3 EA SPORTS FIFA 23 Need for Speed Heat Cyberpunk 2077 4 Need for Speed Heat EA SPORTS FIFA 23 Slime Rancher 2 5 Marauders Cyberpunk 2077 EA SPORTS FIFA 23 6 Cyberpunk 2077 Bonelab Return to Monkey Island 7 Grounded Slime Rancher 2 Construction Simulator 8 EA SPORTS FIFA 23 EA SPORTS FIFA 23 Pre-order Edition God of War 9 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring 10 Slime Rancher 2 Call of Duty: Modern Warfare II NBA 2K23

Et comme prévu, c'est donc en semaine 40 que FIA 23 inonde le classement des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Aucune surprise, d'une part parce que les données de chez Valve ont préparé le terrain, et d'autre part car c'est la même rengaine chaque année. Oui, on prend les mêmes et on recommence. À croire que les joueurs sont de simples humains comme les autres, qui ne retient pas les erreurs du passé Bon sang, c'est profond. Mais bon, tant que ça se vend...