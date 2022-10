C'est une rumeur persistante depuis des mois, beaucoup semblent s'attendre à l'arrivée de plusieurs « nouveaux » modèles chez NVIDIA exploitant soit un GPU différent et/ou une mémoire différente, sans pour autant avoir des caractéristiques principales fondamentalement modifiées par rapport à la référence d'origine. Une troisième version de RTX 3060 Ti, cette fois-ci avec 8 Gio de GDDR6X 19 Gb/s au lieu de GDDR6 14 Gb/s (pour un boost de 36 % la bande passante) fait partie de ces supputations et certains pensent même qu'elle vient de faire sa première apparition en magasin, d'une certaine manière. En effet, en passant par NVIDIA UK, en explorant les options d'achats, puis en ajoutant la RTX 3060 Ti FE au panier sur SCAN UK, celle-ci y est décrite à cet endroit comme possédant 8 Gio de GDDR6X. Étrange, alors que la page produit fait toujours mention de GDDR6. Un simple bug d'affichage ? Fort possible. Un début de préparation du site en vue d'un arrivage ? Possible aussi.

À l'inverse, la RTX 3060 avec 12 Gio de GDDR6X - qui serait également la troisième itération de la carte et ressemble un peu à une réponse de NVIDIA à l'Arc A770 - semble un poil plus concrète et crédible, puisqu'elle a clairement été référencée par le shop slovène de Lenovo et la mémoire GDDR6X y est bien mentionnée. Elle n'est toutefois pas encore en stock et la page ne précise pas la vitesse de la nouvelle mémoire. Il est cependant plus probable qu'il s'agisse de GDDR6X 19 Gb/s que de 20 Gb/s ou 21 Gb/s, ce qui représentera toujours un boost sympathique par rapport à la GDDR6 15 Gb/s précédente, plus précisément de 27 % pour une nouvelle bande passante de 456 Gio/s. Du reste, pas de modification notable à relever, le TDP serait identique et la fréquence en boost aurait gagné 3 MHz. La carte de Lenovo apparait aussi chez Newegg et Provantage pour des tarifs de 589, 675 et 546 $, ce qui est bien excessif et pas franchement réaliste. On verra bien de ce qu'il en sera en pratique lorsqu'elle sera disponible, ce qui n'est a priori plus qu'une question de temps.

Dans tous les cas, il n'y a rien de déconnant à ce que NVIDIA multiplie les variantes, compte tenu du trop-plein de RTX 30 que le constructeur aurait sur les bras, tout est permis pour vider les stocks de GPU et de mémoire. (Source : 1 et 2)