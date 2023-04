A620, best seller annoncé des joueurs pauvres (ou pas)

Calendrier rempli chez AMD côté grand public, avec les arrivées successives du chipset d'entrée de gamme A620 et du 7800X3D bien plus huppé au début du mois. Une association à priori pas bien naturelle, mais finalement, si on ne cherche pas tous les raffinements proposés par les familles de chipset X670(E) et B650, la question se pose de savoir si une telle plateforme aura les épaules pour ne pas trop castrer le CPU. Sous couvert que le firmware de la carte mère accepte ledit processeur, ce qui à priori devrait être une généralité sauf si AMD venait à donner des instructions contraires — assez peu probable —, tout laisse penser que, segmentation marketing oblige, ce dernier se verrait calmé dans ses ardeurs par la limitation d'alimentation qu'offre l'A620 dans sa configuration de base aka 88 W PPT au maximum.

Un youtubeur coréen (la vidéo ci-dessous), probablement mû par Confucius, s'est dit qu'il serait intéressant de mener le test, avec en guise de générateur de pixels une rutilante RTX 4080, le tout en 1080p. Armé d'une A620M Gaming X de Gigabyte au firmware inconnu en configuration alimentaire 8 +2 +1, le test au protocole plus que discutable donne un début de réponse qui reste intéressante : une fois équipé d'un cooling un peu plus véloce que celui présenté dans la vidéo, le 7800X3D qui grimpe à un gentil ~4,8 GHz sur X670 via une Pro X670-P Wifi de chez MSI, facturée en street price France environ 360 €, quant il plafonne à ~4,6 GHz sur l'A620, dont on ignore un éventuel tarif, mais qui devrait être deux fois moindre.

Bilan des courses : in-game, un écart négligeable pour la plupart des utilisateurs, tournant autour des 3 %. C'est évidemment un poil plus marqué sur des benchmarks type production, plus sensibles aux fréquences, mais rien de dramatique : ~5 %. On serait malgré tout tentés de dire que s'orienter de base vers un B650 aurait plus de sens, surtout si vous avez les moyens d'injecter les quelque 560 € demandés actuellement sur l'hexagone pour s'offrir un 7800X3D.