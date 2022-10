Alors que la firme 2K Games, filiale, et Take Two et connue pour le développement de GTA s’était fait hackée le mois dernier, voilà que le constat s’aggrave. Nous savions que 3 Gio de fichiers issud du développement de GTA (so — ) VI, principalement des vidéos ainsi que des modèles 3D, avaient été dérobés, et que les pirates avaient également eu accès aux identifiants permettant l’accès à un des centres d’aide — permettant ainsi de l’hameçonnage —, il est désormais question de données utilisateurs.

En effet, histoire de mesurer la casse — et de faire bonne figure —, 2K Games a employé une société spécialisée dans la cybersécurité afin de mieux comprendre les causes du hack ainsi que l’étendue des dégâts. Visiblement, les nouvelles ne sont pas bonnes : en plus d’avoir récupéré les accès au helpdesk, les pirates ont pu chopper les noms de clients ainsi que leur adresse mail, leur numéro de suivi de demande, leur pseudonyme et les détails de la plateforme utilisée. Si le mot de passe n’est visiblement pas compromis, ces informations peuvent être source d’arnaques basées sur de l’ingénierie sociale ; typiquement en propageant de fausses informations sur les tickets soumis au support.

Pour limiter la casse, Take Two conseille à tous ses utilisateurs de changer de mot de passe et d’activer l’authentification à deux facteurs ; rappelant au passage que la firme ne vous demandera jamais votre mot de passe, pas plus que vos informations personnelles (et encore moins bancaires). À titre de consolation, la maison-mère de GTA tient à certifier que l’intrusion est terminée, et que vous pouvez à nouveau avoir confiance dans ses courriers électroniques… Enfin, jusqu’à la prochaine fois. (Source : TechSpot)