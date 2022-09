S06E38 • 19 septembre - 25 septembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Prison Life est sorti de son early access le 23 septembre et a été développé par AO Games. Jeu multijoueur en ligne dans lequel vous incarnez soit un prisonnier, soit un gardien, mais dans les deux cas il faudra faire le job. Dispo sur PC Plus d'infos →

Return to Monkey Island est sorti le 19 septembre et a été développé par Terrible Toybox. Le retour de Guybrush, Elaine, LeChuck... et de Ron Gilbert aux commandes pour la véritable conclusion de la saga, 30 ans plus tard. Dispo sur PC / NS Plus d'infos →

Session: Skate Sim est sorti de son early access le 22 septembre et a été développé par crea-ture Studios. Une simulation de skate qui change des jeux typés arcade sponsorisés par Tony Hawk, et ça fait des belles images en plus. Dispo sur PC / PS5 / PS4 / XBX / XB1 Plus d'infos →

Shovel Knight Dig est sorti le 23 septembre et a été développé par Nitrome & Yacht Club Games. Nouvelle aventure du chevalier à la pelle, qui n'est pas venu pour vous en rouler une, mais plutôt pour vous la coller en plein poire. Enfin pas à vous, aux méchants. Dispo sur PC / NS / iOS Plus d'infos →

Slime Rancher 2 est sorti en accès anticipé le 22 septembre et a été développé par Monomi Park. Suite au succès du 1er volet, il était normal de faire une suite pour récupérer quelques billets, tant qu'ils valent encore quelque chose. Dispo sur PC / XBX Plus d'infos →

• Focus

Et si on faisait un petit tour du côté des comics ? Et plus particulièrement chez DC Comics, puisqu'on va vous causer aujourd'hui de Gotham Knights, qui sortira le 21 octobre prochain, ce qui va arriver très vite. C'est développé par Warner Bros Montreal, également à l'oeuvre sur Batman: Arkham Origins. Et avant de s'emballer, rappelons que c'est pas le meilleur titre de la série Arkham, n'est pas Rocksteady qui veut, mais bon, c'est déjà bien de proposer des choses. De quoi ? Mais non, on n'est pas aigris...

Donc ce Gotham Knights reste dans la grande famille des action-RPG en monde ouvert, monde basé sur la carte d'Arkham City, justement, et l'action se déroulera après la mort de Bruce Wayne et du commissaire Gordon. On pourra incarner quatre personnages, à savoir Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood. Donc en gros, Batgril et trois Robin. Le jeu sera faisable en solo, encore heureux, mais également en coopération en ligne à deux joueurs, là où on aurait pu penser que ça serait jouable à quatre. Passons. On donne donc rendez-vous à cette nouveauté fin octobre, avec une sortie prévue sur PC Windows, PlayStation 5 et Xbox Series. En espérant que la version PC ne ravive pas les souvenirs de Batman: Arkham Knight, un excellent jeu décrié à cause de ses problèmes de performances, du moins à son lancement.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : nada, revenez plus tard