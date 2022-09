Suivant l'arrivée de l'USB4 et le lancement de la nouvelle spécification du Power Delivery, l'USB-IF avait déjà introduit quelques nouveaux logos l'année dernière en octobre et qu'il avait donc fallu donc ajouter aux nombreux autres, parfois anciens, qui existaient déjà. Mais il y a eu du changements entre-temps. En effet, sans aucune annonce, l'USB-IF a discrètement mis à jour son site EnablingUSB.org avec de nouveaux logos unifiés/harmonisés pour la certification USB ! Les changements les plus notables ? Adieu la notion d'USB « SuperSpeed » ou « Hi-Speed », appellations d'une autre époque et adieu la notion d'USB4 ! Seules la vitesse et la capacité de charge seront désormais à mettre en avant - individuellement ou en combinaison - et le reste n'est plus à être utilisé selon l'USB-IF.

Attention, il s'agit-là uniquement de marque et de marketing, il n'est pas ici question de technique. On suppose que les développeurs et constructeurs continueront à utiliser les termes plus techniques faisant directement référence aux protocoles sous-jacents. En ce qui nous concerne, avec ces nouveaux tableaux, l'organisme clarifie ce qui doit (idéalement) être présent sur l'emballage et sur l'appareil, et le logo à utiliser si le port USB permet également de charger l'appareil. On notera que le logo pour l'USB4 version 2.0 manque encore à l'appel pour l'instant, mais ce n'est qu'une question de temps avant l'arrivée d'une version 80 Gb/s de chaque emblème (et peut-être même 120 Gb/s un jour).

Ensuite, ci-dessous, les logos spécialement dessinés pour les chargeurs. C'est simple, il n'y en a que deux : 100 W ou 240 W. On notera l'étrangeté d'avoir nommé le chargeur de 100 W de « Fast Charger », tandis que celui de 240 W s'appelle « Charger » tout court. Cependant, il se trouve que la derrière la notion de « Fast Charging » se cache tout simplement le support de la norme PPS (Programmable Power Supply) qui avait été introduite avec l'USB-PD 3.0.

On termine avec les logos prévus pour le câble USB-C (récemment décrété port universel par l'Europe, cas où vous l'auriez oublié). Là aussi, l'USB-IF a fait part de ses nouvelles recommandations pour l'usage des logos pour l'emballage et le câble lui-même. Ici, chaque logo associera obligatoirement la vitesse de transmission et la capacité de charge, à l'exception de ceux pour le câble USB Hi-Speed, à savoir l'USB 2.0 à 480 Mb/s, ancien protocole pouvant également être combiné avec le dernier protocole USB-PD 3.1 à 60 W ou 240 W. Bon, bien que ce ne sont probablement pas les deux logos que l'on sera amené à voir le plus souvent, il faut admettre que ceux-ci ne sont pas forcément très idéals pour le consommateur lambda. Visiblement, l'USB-IF n'a pas dû trop aimé l'idée d'y ajouter un p'tit 0,5 Gbps.

Alors, est-ce mieux ainsi ? Dans l'ensemble, sans doute, puisque cela camoufle tout de même quelque peu une complexité à laquelle la plupart des utilisateurs ne devraient jamais être exposés. Ainsi, cette harmonisation y sera assez bienvenue. Le problème, comme l'ont soulevé certains sur Reddit, c'est que cette simplification ne permet plus de différencier les deux technologies existantes pour de l'USB à 20 Gb/s. En effet, comme cela a été constaté avec les derniers Mac, un hôte USB4 pourtant bel et bien capable de 20 Gb/s peut ne pas supporter un fonctionnement à 20 Gb/s en USB 3.2 Gen 2x2 sur son port... Ceci est vrai pour la majorité des laptops avec Thunderbolt 4, essentiellement à cause du retimer Burnside Bridge d'Intel le plus couramment utilisé, qui est limité à 10 Gb/s en mode USB 3.2. (Source)