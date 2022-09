S06E37 • 12 septembre - 18 septembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Foretales est sorti le 15 septembre et a été développé par Alkemi. Un jeu de cartes, encore un, mais qui assume son côté jeu de société / jeu de plateau et propose son univers plein d'animaux personnifiés. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

Metal: Hellsinger est sorti le 15 septembre et a été développé par The Outsiders. Un FPS rythmé bourré de créatures démoniaques, qui n'est pas sans nous rappeler... Mince, comme qu'il s'appelle l'aut' là.... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

SBK 22 est sorti le 15 septembre et a été développé par Milestone. Après le MotoGP, le Superbike, et toujours avec Milestone aux commandes, comme c'est le cas depuis 1928 (non)... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

The Wandering Village est sorti en accès anticipé le 14 septembre et a été développé par Stray Fawn Studio. Petit jeu de construction et de gestion de ville et de ressources, c'est meugnon, on valide. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Wayward Strand est sorti le 15 septembre et a été développé par ghost pattern. Un jeu d'aventure charmant, sans prétention, avec des choix multiples possibles et un récit riche. Enfin c'est ce qui est marqué sur la boîte. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Vous vous souvenez de Telltale Games ? Mais si, ce studio qui a "disparu" en 2018 pour cause de on-ne-sait-pas-trop-quoi... Et si ça ne vous dit rien, peut être que le jeu d'aventure The Walking Dead sorti en 2012 ça vous parle ? Non ? Il a quand même été élu jeu de l'année aux Video Games Awards de 2012, faites un effort... Bon, et Tales of Monkey Island, The Wolf Among Us, les série Telltale sur Game Of Thrones, Batman, Jurassic Park, Minecraft: Story Mode... Si aucun de ces jeux ne vous parle, va peut-être falloir commencer à s'intéresser à autre chose que FIFA et Call Of hein ! Bon, toujours est-il que chez Telltale, on trouvait un spin off de Borderlands intitulé Tales From the Borderlands, avec notamment le beau Jack, eh bien la suite arrive, et s'appellera sans trop de surprise New Tales from the Borderlands.

Aucun changement concernant le principe, c'est un genre de point'n click plus ou moins interactif et plus ou moins rempli de QTE (quand y'a une touche qui apparaît à l'écran, faut appuyer dessus pour réussir l'action). Et forcément, Telltale étant cliniquement décédé, c'est Gearbox qui s'est occupé du développement à grands coups d'UE4, et on retrouve 2K à l'édition, classique. Alors on a bien conscience que ça n'intéressera pas tout le monde, mais pour ceux qui apprécient l'humour de Borderlands, eh bien on risque de retrouver la même ambiance ici. Et même si l'histoire se situe un an après celle de Borderlands 3, rappelons qu'il n'est pas vital (mais conseillé) d'avoir joué à Borderlands auparavant. Ah et visiblement on aura droit à un format épisodique à l'ancienne, mais il se murmure que les cinq épisodes pourraient sortir en même temps. On attend donc tout ça le 21 octobre prochain avec une sortie prévue un peu partout, à savoir sur PC Windows, PS5, PS4, XBox Series, XBox One et Switch. À vos souhaits.

• Correctifs, DLC, blabla...

