Si vous êtes amateur de modélisation 3D, alors vous travaillez peut-être sous le logiciel libre Blender. Complet, quoique fouillé (la tare habituelle de bon nombre de logiciels libres), le soft peut être accéléré par GPU, ce qui permet un gain de temps considérable par rapport au CPU seul. Cependant, toutes les cartes graphiques de se valent pas, en particulier en ce qui concerne l’habituelle bataille entre NVIDIA et AMD. Cela tombe bien, Blender a été mis à jour en version 3.3 en début de mois, intégrant le back-end HIP pour les puces Vega/GFX9 : le moment idéal pour un comparatif.

Comme souvent, c’est au confrère Phoronix de s’en charger, armé d’un Ubuntu 20.04 LTS, des derniers pilotes verts (515.65.01) et rouges (Linux 5.15 et Mesa 21.6), et une armada de cartes allant de la RTX 2060 à la RX 6800 XT en passant par la Radeon VII, la RX 6400 et la RTX 3090.

Selon le modèle 3D, les performances varient, mais quelques tendances sont claires : OptiX, la bibliothèque optimisée de NVIDIA, déchire absolument tout. Avec son utilisation, une RTX 3060 Ti se retrouve au niveau d’une RTX 3090 sans. À ce petit jeu, AMD est le grand perdant : la RX 6800 XT se retrouve tantôt au niveau de la RTX 3070 (sans OptiX !), tantôt sur la RTX 2080 SUPER (toujours sans Optix). En utilisant sa magie, la RTX 2060 se permet le luxe de battre absolument toutes les cartes rouges sous le benchmark BMW27, le tout dans une consommation d’environ 120 W. À côté, la RTX 3090 Optix affiche certes un tiers du temps de rendu, mais au prix du double de la consommation en moyenne (et des pics à 330 W). À vous de choisir !