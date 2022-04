Une semaine de plus à scruter les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), et une semaine de plus à constater qu'Elden Ring est toujours sur son trône. Déjà six semaines d'hégémonie pour le dernier titre de FromSoftware. Petite curiosité, on note la présence continue de Dread Hunger, qui trace sa route depuis cinq semaines, un joli score pour un jeu qui est loin des grosses productions AAA. Et pour le reste, on vous laisse regarder par vous-mêmes les quelques nouveautés présentées hier dans le Gamotron et qui s'invitent au classement.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 13

Semaine 12 Semaine 11 1 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 2 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 3 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga It Takes Two It Takes Two 4 Valve Index VR Kit Ghostwire: Tokyo MONSTER HUNTER RISE 5 Dread Hunger Valve Index VR Kit Core Keeper 6 The Planet Crafter Core Keeper Valve Index VR Kit 7 Ghostwire: Tokyo Dread Hunger Red Dead Redemption 2 8 Disco Elysium - The Final Cut Ghostwire: Tokyo (Pre-purchase) Elden Ring 9 Death Stranding Director's Cut Red Dead Redemption 2 Dread Hunger 10 Midnight Ghost Hunt LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga WWE 2K22

Concernant les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), Elden Ring est là aussi toujours présent, même si le soufflé retombe quelque peu. Les exclusivités Sony sont logiquement bien présentes sur les consoles du constructeur japonais, et le reste est un sempiternel recommencement puisqu'on retrouve ce bon vieux FIFA à droite à gauche, et les simulateurs divers et variés sur PC, bien entendu. à quand le retour des Sims 4 !