S06E10 • 7 mars - 13 mars 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Airborne Kingdom est sorti sur Steam lundi 7 mars et a été développé par The Wandering Band. Jeu de construction de ville, sauf que votre ville se situe dans les nuages. Bon, ça ne change pas grand chose mais c'est joli. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Divinity Chronicles: Journey to the West est sorti en accès anticipé jeudi 10 mars et a été développé par Z Studio. Jeu de stratégie façon roguelike, avec le fameux système de création de deck, donc avec des cartes. English only Plus d'infos → Dispo sur PC

Have a Nice Death est sorti en accès anticipé mardi 8 mars et a été développé par Magic Design Studios. Bon, clairement ça rappelle Hollow Knight, puisque c'est un jeu de plateforme 2D style roguelike avec un personnage mort... Plus d'infos → Dispo sur PC

With You est sorti lundi 7 mars et a été développé par Carol Mertz. Petit jeu coop tout mignon où vous devrez compter sur votre partenaire pour résoudre les "puzzles" et passer les niveaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

WWE 2K22 est sorti vendredi 11 mars et a été développé par Visual Concepts. Le retour des athlètes qui se donnent des faux coups de poing mais qui arrivent quand même à se casser des membres, avec un nouveau moteur siouplé. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

• Focus

Ce n'est pas encore Halloween, mais il sortira pas un vendredi 13. Coïncidence ? CERTAINEMENT PAS ! Et c'est donc de Evil Dead: The Game dont il est question ici, un jeu bien gore basée sur la franchise éponyme, tout aussi gore, de quoi ravir les amateurs de charcuterie et ketchup sur les murs. Notons que ça sera un jeu coopératif en ligne de type PvP, ou JcJ si vous préférez, et si vous ne préférez pas eh bien démerdez-vous pour trouver à quoi correspond cet acronyme. C'est développé par Saber Interactive, qui est par ailleurs son propre éditeur, et le principe sera simple : faites équipe avec 3 collègues pour échapper aux méchants pas beaux qui vous pourchassent et qui veulent manger vos âmes.

C'est bien entendu inspiré de la saga Evil Dead, ça on l'a déjà plus ou moins dit, mais ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que vous pourrez incarner le camp des gentils ou le camp des méchants, qui ne sont pas vraiment très gentils avec les vrais gentils, les méchants. Bon, notre petit doigt nous dit que ça ressemble furieusement à un Dead by Daylight qui a déjà pignon sur rue, donc à voir si cette nouvelle progéniture saura se faire une place au soleil, ou plutôt sous les feux de la pleine lune. En espérant que son destin s'écarte de celui de Friday the 13th: The Game, qui n'avait pas su convaincre plus que ça. Bref, rendez-vous vendredi 13 mai 2022 pour une sortie prévue sur PC via l'Epic Store en exclusivité, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /13 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 18 mars 2022 à 20h.