L'intrus, si on le cherche au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), on le trouvera facilement, c'est Dread Hunger. Non pas qu'il n'ait pas sa place ou ne soit pas légitime pour apparaître dans le tableau, mais force est de constater qu'il a dû être bien difficile pour ce titre de se faire une place parmi les ténors du moment. Et pour veux que ça intéresse, il fait furieusement penser à la première saison de la série The Terror diffusée sur Prime Video, elle-même tirée du roman Terreur de Dan Simmons. Bref, sympa.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 07

Semaine 06 Semaine 05 1 Total War: WARHAMMER III Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human 2 Elden Ring Lost Ark Platinum Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human 3 Dying Light 2 Stay Human Lost Ark Bronze Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition 4 Lost Ark Vanquisher Starter Pack Lost Ark Gold Founder's Pack Lost Ark Platinum Founder's Pack 5 Cyberpunk 2077 Elden Ring Dying Light 2 Stay Human 6 Destiny 2 : La Reine Sorcière Édition Deluxe Lost Ark Silver Founder's Pack Elden Ring 7 Valve Index VR-Kit Total War: WARHAMMER III Dying Light 2 Stay Human 8 THE KING OF FIGHTERS XV Dying Light 2 Stay Human It Takes Two 9 THE KING OF FIGHTERS XV Lost Ark Vanquisher Starter Pack Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition 10 Dread Hunger Dying Light 2 Stay Human Total War: WARHAMMER III

Mais il existe un autre intrus, cette fois-ci du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), et cet intrus n'est autre qu'une plateforme, une console qui fait de la résistance, qui ne veut pas voir autre chose que du FIFA et du Call Of. Aucune place pour Dying Light 2, lui qui réduit la cadence mais reste furieusement présent un peu partout, tous supports confondus. On verra bien si Elden Ring réussira à faire mieux, ce dernier sortira cette semaine et on devrait donc l'entrevoir sous quinzaine dans les tableaux du SELL.