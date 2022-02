S06E05 • 31 janvier - 6 février 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Dying Light 2 Stay Human est sorti vendredi 4 février et a été développé par Techland. Une des grosses sorties de ce début d'année, on part donc dans un monde ouvert en vue à la 1re personne pour castagner du zombie et sauter partout, seul ou en coop. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS5/XBX/XB1/NS*

Exoblast est sorti de son early access lundi 31 janvier et a été développé par Dreamirl. Les anciens se souviennent de Pong, peut-être que leurs enfants se souviendront d'Exoblast. Ou pas. Mais c'est coloré en tout cas. Plus d'infos → Dispo sur PC

Kharon's Crypt - Even Death May Die est sorti en version finale mardi 1er février et a été développé par Hebi Lee. Sortez votre Gamerip Color et lancez donc ce petit dungeon crawler fort sympathique et inspiré. Plus d'infos → Dispo sur PC/Tux

Life Is Strange Remastered Collection est sorti mardi 1er février et a été développé par Deck Nine. Lot comprenant le tout premier LiS ainsi que Before the Storm, avec des améliorations faciales/labiales/etc, mais surtout une expérience narrative intrigante. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS*/Stadia

Rogue Tower est sorti la semaine dernière mais on va en causer quand même parce qu'on fait ce qu'on veut. Développé par Die of Death Games, c'est un tower defense simple et pourtant très addictif. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Nouveauté future relativement discrète (notez le "relativement") GhostWire: Tokyo est sur le point de sortir en exclusivité sur PC et PlayStation 5. Développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda, on n'est pas sur une giga grosse production mais c'est quand même pas un p'tit jeu non plus qui s'apprête à voir le jour. Rien que Bethesda, déjà, ça met la puce à l'oreille. On ajoutera par ailleurs que le statut exclusif de ce nouveau titre pourrait (notez le conditionnel) éventuellement changer du fait du rachat très récent de Bethesda par Microsoft, même si à l'heure actuelle aucune information n'a fuité en ce sens.

Quoi qu'il en soit, on a là un jeu entièrement solo de type action-aventure, en vue à la première personne et dont l'histoire se déroule à Tokyo, le tout mis en action sous Unreal Engine 4, un grand classique. Eh oui, Jamy. Il faudra donc aider Akito, qui se découvre des pouvoirs paranormaux, et pour l'aider il vous "suffira" de traquer des fantômes du folklore japonais. Ajoutez à cela le fait que 99% de la population mondiale a disparu et vous aurez la confirmation que ceci est un jeu à faire en... solo. Rendez-vous donc le 25 mars prochain pour une expérience nippone qui en attirera assurément plus d'un. Et non, vous n'êtes pas obligés d'apprécier les mangas pour vous intéresser au Japon...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /11 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 11 février 2022 à 20h.