Dernier né de la franchise made in Ubi, Far Cry 6 nous emmène dans les Caraïbes pour une petite virée au sein du totalitarisme. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour guérir du cancer, donc c'est pas bien grave si les esclaves meurent (sic). Trêve de sarcasme, on va quand même jeter un oeil à ce nouveau Far Cry, non seulement car c'est quand même un AAA, mais surtout car il propose des options DXR ainsi que du FidelityFX CAS pour tenter de rendre les textures et contours plus nets. Et bien entendu, c'est en 4K UHD qu'on teste le machin, sinon c'est pas drôle.

Donc un p'tit Ryzen 3800X, 32 Go de RAM 3200C16 et une RTX 2080 Gaming OC vont nous permettre de tester rapidement ce Far Cry 6 grâce à l'outil de benchmark intégré au jeu. Niveau protocole, c'est toujours pareil, on répète les passes, on retient les valeurs moyennes, et on fait ça pour 3 presets : Ultra, High et Low. Et comme on a envie d'en voir plus, on refait la même chose avec 3 autres configurations : High seul, High + DXR activé et High + FidelityFX CAS activé.

Évidemment, les différences entre les deux presets les plus élevés sont négligeables, comme on pouvait s'y attendre, et le Low tire un peu la tronche. On s'attardera peut-être aussi un peu sur les options DXR qui ne sont pas vraiment convaincantes à part sur certains détails mineurs, en revanche on appréciera (enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens appréciera) le petit gain de netteté apporté par le FidelityFX CAS. Avec tout ça, on ne peut que vous conseiller de jouer en High et FidelityFX activé. Et si vraiment il vous reste du jus, on vous autorise à activer les options DXR. Mais par pitié, ne jouez pas en Ultra...