S06E01 • 3 janvier - 9 janvier 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Easy Red 2 est sorti de son early access jeudi 6 janvier et a été développé par Marco Amadei. FPS, TPS, solo, PvP, coop... Vous aurez de quoi faire avec ce jeu de tir/guerre basé sur la Seconde guerre mondiale. Plus d'infos → Dispo sur PC/Tux

Electrician Simulator - First Shock est sorti jeudi 6 janvier et a été développé par Take IT Studio!. Un jeu destiné à ceux qui ont les fils qui se touchent, ou qui voudraient s'entraîner avant de changer une ampoule. Plus d'infos → Dispo sur PC

Smart Factory Tycoon: Beginnings est sorti mercredi 5 janvier et a été développé par Turquoise Revival Games. Version gratuite du jeu de gestion du même nom (mais sans le "Beginnings"), donc pourquoi pas tenter le coup. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Attention, fans de l'univers Monster Hunter, il va arriver rapidement sur PC, ce petit Monster Hunter Rise. Sorti sur Nintendo Switch en mars 2021, le voilà donc qui débarque sur notre plateforme fétiche pour mieux nous faire vibrer au rythme des chasses de monstres géants. Car oui, il fait suite à Monster Hunter: World sorti en 2018 et reprend évidemment le même principe, le même système de jeu, un mode multijoueur... mais avec une nouvelle carte et un nouveau bestiaire, faut pas déconner.

Notons que le moteur utilisé n'est autre que le RE Engine, que Capcom souhaite rentabiliser, et on ne peut pas leur reprocher, et que l'accent sera mis sur la verticalité au niveau du gameplay. Donc oui, quand même un peu de "nouveauté" au final. Bref, les amateurs pourront démarrer la chasse le 12 janvier sur PC, et ça c'est beau.

Rien à voir, mais sachez également que la saga Uncharted va refaire parler d'elle, puisque Uncharted: Legacy of Thieves Collection s'apprête à débarquer chez nous, sur PS5 et... PC ! Et si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle pour la version PC, la version PS5 sortira bel et bien le 28 janvier prochain, donc dans moins de trois semaines à l'heure où est rédigé ce billet. On en profite pour préciser que si vous possédez déjà l'un des jeux sur PS4, il vous en coûtera 10 euros pour obtenir la version PS5, sinon il faudra raquer 50 balles pour les deux jeux. Pas d'infos sur le prix PC pour l'instant.

Bon sinon on est quand même contents de revoir Nathan Drake, même si on eût préféré un nouvel épisode, mais on ne va pas bouder notre plaisir et ça sera l'occasion de voir ce que vaut la version PC, bien qu'on s'attende à un portage sans vraiment d'options dédiées. Mais peut-être aura-t-on une agréable surprise, donc wait and see et on pourra reprendre l'aventure dans ce somptueux jeu couloir mêlant action et cinématiques à la sauce holywoodienne.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Crusader Kings II: Dynasty Starter Pack

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /22 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 14 janvier 2022 à 20h.