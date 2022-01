Parmi les propos tenus par les différents intervenants d'AMD lors de sa conférence virtuelle du CES 2022, l'entreprise a aussi brièvement abordé le sujet des écrans FreeSync et parlé de leur avenir commun. En l'occurrence, AMD a grosso modo confirmé que le marché de l'écran de jeu va bientôt passer le cap de la définition 4K (UHD) et aussi vers les 480 Hz, en confirmant que l'entreprise travaille déjà avec ses partenaires pour certifier leurs nouveaux produits comme étant compatibles FreeSync Premium Pro.

Plus exactement, l'équipe FreeSync d'AMD assure qu'elle s'est attelée à la tâche de certifier des écrans ayant une définition 8K et d'autres offrant des taux de rafraîchissement de 480 Hz. Ce qu'il faut en déduire ici, c'est que les constructeurs sont donc visiblement actuellement en train d'élaborer des solutions d'écrans 8K @120 Hz et 1080p @480 Hz ! Certes, ça ne nous dit absolument pas quand de tels engins arriveront sur le marché. On imagine que ça ne se fera pas avant la prochaine génération de GPU au moins (et encore, il y a fort à parier que même celle-ci aura du mal pour du 8K @120 Hz) et certainement pas sans DisplayPort 2.0 — censé pouvoir gérer deux écrans 7680 x 4320 à 120 Hz + HDR, en 4:4:4 et avec DSC. L'arrivée d'écrans 8K pourrait aussi contribuer à pousser progressivement les prix des solutions d'écrans gaming en 4K @xxx Hz vers le bas, espérons-le. Accessoirement, AMD travaille aussi à faire certifier FreeSync Premium Pro les nouvelles dalles QD-OLED de Samsung — dont les premiers exemplaires les exploitant ont été montrés au CES 2022.

Pour l'anecdote, FreeSync Premium Pro - introduit au CES 2020 dans le cadre d'une restructuration de la certification - est le plus haut niveau de certification d'AMD pour l'adaptive sync maison, devant le FreeSync et le FreeSync Premium. Pour pouvoir obtenir ce label, un écran doit être capable d'afficher à au moins 1080p à 120 Hz, être compatible Low Frame Compensation (LFC), avoir une latence faible en SDR et HDR, et avoir un support pour le HDR avec des couleurs et une luminance certifiées. Sinon, rappelons aussi que l'écran le plus rapide au monde sur le papier est le XV252QF d'Acer avec un taux de rafraichissement de 390 Hz après overclocking. Il était donc déjà parfaitement attendu à ce que la barre des 400 Hz saute d'ici peu ! (Source)