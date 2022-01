Il n'avait pas de date déterminée, on imagine que les organisateurs attendaient le meilleur moment dans la pandémie pour proposer leur salon au public. Omicron dans le monde surprend par sa contagiosité, pas par sa létalité ou sa dangerosité, aussi il est imprudent de tenir ce salon en présentiel. Initialement pressenti pour se tenir durant le mois de juin 2022, il se murmure qu'il aurait lieu cet été. Et pas question de mettre en péril la vie des exposants et des publics pour voir des jeux vidéo, du coup le salon sera, officiellement, et encore une fois, dématérialisé.

C'est un petit coup dur, mais tellement prévisible. Tant que l'immunité ne sera pas collective sur le globe, il y aura des résurgences de variants, heureusement de moins en moins agressifs par leur nature même de dilution du matériel génétique initial, et par le fait que les gens ayant acquis une immunité, soit par le COVID lui-même, soit par la vaccination, n'aura quasiment plus de risque d'en mourir, ce qui est l'enjeu. Petit aparté terminé qui n'engage que son auteur, pas d'E3 cette année, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveautés.