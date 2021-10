S05E42 • 18 octobre - 24 octobre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Escape Simulator est sorti mardi 19 octobre et a été développé par Pine Studio. Jeu indé en vue à la 1re personne, avec de la coop, du mystère et des casse-têtes, enfin des trucs qui nous empêchent de nous échapper en gros. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Gloomhaven est sorti de son early access mercredi 20 octobre et a été développé par Flaming Fowl Studios. RPG doublé d'un jeu de stratégie au tour par tour, ou l'inverse, le tout dans un univers un peu fantasy quand même. Plus d'infos → Dispo sur PC

Inscryption est sorti mardi 19 octobre et a été développé par Daniel Mullins Games. Un nouveau roguelite avec des combats à base de cartes, avec une ambiance un brin horrifique et des secrets qui n'en finissent plus de nous faire claquer des dents. Plus d'infos → Dispo sur PC

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes est sorti vendredi 22 octobre et a été développé par Supermassive Games. Troisième volet de la saga Dark Pictures lancé par Bandai Namco, avec une nouvelle histoire à faire frémir et le retour du curateur. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

UNDYING est sorti en accès anticipé mardi 19 octobre et a été développé par Vanimals. Mordue par un zombie, une mère doit transmettre à son fils les bases pour se défendre et survivre, et ça se passe dans unmonde ouvert. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Contrairement à la série des Call of, avec Battlefield on n'a pas droit à un nouveau jeu chaque année depuis 2002. Mais en 2021, nous aurons droit à Battlefield 2042, dernier né de la franchise à succès dont le développement n'alterne pas entre deux studios, puisque c'est toujours DICE qui s'occupe du bébé. Leurs devs sont donc seuls, puisque Sledghammer Games bossait sur Call of Duty, et ils se sont forcément occupés du plus gros du boulot pour mettre tout ce petit monde sur pied à base de moteur Frostbite testicouillu dans sa 4e version. Doù le titre absolument honteux de ce billet.

On retrouve donc un FPS classique dont l'action se déroule dans un futur pas très lointain mais pas très funky non plus, alors que les Ruses et les Américains sont les deux dernières superpuissances. Le mode multijoueur classique est également de la partie, mais pas le mode Zombie puisque c'est un BF et non un COD. Donc pas de révolution depuis le dernier Battlefield V (2018), juste un FPS arcade avec une campagne courte et un multi rempli de campeurs. Et avant de se donner rendez-vous un de ces quatre pour un énième opus, gageons que celui-là sortira le 19 novembre prochain sur PC (Win), PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

NB : toute ressemblance avec un précédent focus est totalement pas fortuite.

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : The Witness

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /50 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 29 octobre 2021 à 20h.