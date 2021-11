S05E47 • 22 novembre - 28 novembre 2021

DEEEER Simulator est sorti de son early access mercredi 24 novembre et a été développé par Gibier Games. Après les chèvres, voici les cerfs. Semez la zizanie dans cette petite ville trop tranquille et envolez-vous vers le chaos, car tout le monde sait qu'un cerf n'a qu'une envie, c'est de voler. Plus d'infos → Dispo sur PC

Farming Simulator 22 est sorti lundi 22 novembre et a été développé par Giants Software. On commence à connaître la recette, eh bien voici la nouvelle mouture de la simulation d'exploitation agricole qui permet de planter des choux à la mode, et pas n'importe laquelle, la mode de chez nous. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/PS5/PS4/XBX/XB1/NS/iOS/Android/Stadia/Ngage/TamTam/Blackberry/Minitel/Gameboy/Pippin

FrankenStorm TD est sorti mercredi 24 novembre et a été développé par Doodad Games & Ethan Close. C'est tout simplement un petit tower defense mais avec une composante roguelite, puisque dès la fin de la première vague, vous pourrez faire un choix qui changera le cours du jeu. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Rainbow Six sort de quarantaine (rapport au premier nom du jeu quand il a été dévoilé lors de l'E3 2019, il devait s'appeler Rainbow Six Quarantine, ouais mais forcément quand on explique c'est pas drôle, vous pourriez faire un effort, parce que là devoir faire une parenthèse aussi longue juste pour une vanne très moyenne alors que vous auriez pu éventuellement deviner tout seuls, c'est chaud, surtout que la vanne n'est vraiment pas ouf et ne mérite pas ça, on va pas se mentir, et maintenant on passe pour des glands en essayant de rattraper le coup avec un paragraphe giga long et dénué de toute information pertinente au sujet du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est vraiment ballot car il y avait des trucs à dire, mais bon, vous cherchez la merde vous la trouvez...) et s'appellera désormais Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction.

C'est développé par Ubi Montréal, c'est désormais classé dans les survival-horror bien que ça reste du FPS "à la R6", mais on aura droit à des extra-terrestres pas contents pour nous faire face dans ce nouveau titre qui sera de type PvE, ou JcE en français (Joueur contre Environnement). Jouable en solo ou jusqu'à 3 en coop, on retrouve le principe de Rainbow Six Siege, qui était quant à lui PvP, sauf que là... bah c'est du PvE, on l'a déjà dit. Bref, 18 agents disponibles au lancement, le moteur Ubiosoft Anvil (évolution du AnvilNext 2.0), et une sortie prévue au 20 janvier prochain pour ce spin-off de R6 qui sortira sur PC (Windows), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia et Amazon Luna. Dommage, nous qui pensions ressortir la PS Vita...

