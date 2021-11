L'OLED pour moniteur de PC continue à arriver au compte-goutte, mais il ne faut clairement pas être pressé ni d'ailleurs être trop près de son argent vu les tarifs pratiqués actuellement. Dernièrement, c'est LG qui a encore introduit de l'écran OLED pour PC, comme il l'avait promis plus tôt dans l'année. Néanmoins, il faut toujours compter avec des prix qui font peur et rien de très excitant sur plan technique pour le joueur. Les plus impatients parmi ces derniers peuvent par contre déjà se pencher sur les téléviseurs OLED "gaming", notamment ceux de LG, qui rencontre un très beau succès sur ce segment, en sachant qu'il n'y a encore rien sous 48 pouces, mais qu'un exemplaire 42 pouces devrait voir le jour au CES 2022 et donc se faire commercialiser un peu plus tard.

Si c'est toujours trop large, le salut viendra alors peut-être du côté de chez Samsung, dont le PDG aurait annoncé en interne à ses équipes le projet de débuter la production d'une nouvelle lignée de dalles OLED le 30 novembre. Celles-ci associeraient OLED et film Quantum Dot, un nouvel ensemble nommé QD-OLED sur lequel le fabricant travaille depuis un moment et qui marquera par ailleurs son retour sur le segment OLED (à ce jour, c'est LG qui fabrique quasiment toutes les dalles du marché TV).

Comme l'on peut s'en douter, les premières dalles QD-OLED seraient ainsi dédiées aux téléviseurs avec des diagonales de 55 et 65 pouces - et dire que le chef de la division TV, Kim Hyun-Suk, aujourd'hui co-PDG, ne voyait en 2016 aucun avenir avec les téléviseurs OLED ! Joli volte-face. Nul doute que le succès de LG a dû les convaincre de reconsidérer leur position. Pour l'anecdote, n'oublions pas que Samsung ne fabrique plus de LCD depuis 2020. Enfin, le plus important en ce qui nous concerne, c'est que cette future lignée QD-OLED devrait aussi inclure une dalle inattendue de 34 pouces pour moniteur de PC ! Voilà qui promet effectivement d'être interessant pour les joueurs qui tiennent absolument à avoir de l'OLED, en supposant qu'un modèle gaming soit prévu au programme.

En tout cas, la technologie QD-OLED a tout pour plaire sur le papier : temps réponses ultrarapides, cristaux autoémissifs et donc gestion de l'éclairage par pixel, noirs et contraste ultimes, espace de couleur et angles de visions très larges, revêtement antireflet... Espérons que les promesses seront tenues et que les prix se tasseront avec la démocratisation de l'OLED. Rendez-vous au CES 2022 pour en apprendre plus ? (Source)