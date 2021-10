S05E41 • 11 octobre - 17 octobre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Back 4 Blood est sorti mardi 12 octobre et a été développé par Turtle Rock Studios. Successeur spirituel de Left 4 Dead premier du nom, vous allez devoir zigouiller de l'infecté dans ce shooter à savourer en coop pour plus de fun et/ou de challenge. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

My Beautiful Paper Smile est sorti de son early access jeudi 14 octobre et a été développé par Two Star Games. Si la direction artistique en fera sourire certains, serez-vous prêts à vous lancer dans ce jeu d'horreur psy dessiné à la main ? Pas si sûr.... Plus d'infos → Dispo sur PC

The Riftbreaker est sorti jeudi 14 octobre et a été développé par EXOR Studios. Jeu indé de construction de base et de stratégie, avec en plus de l'action et du RPG dedans. Le mieux est encore de regarder à quoi ça ressemble, ça devient compliqué à expliquer en deux lignes... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

• Focus

Contrairement à la série des Battlefield, avec Call of on a droit à un nouveau jeu chaque année depuis 2003. En 2021, on aura donc droit à Call of Duty: Vanguard, dernier né de la franchise à succès dont le développement alterne entre deux studios, à savoir Infinity Wards et Treyarch, ce dernier étant à l'oeuvre cette fois-ci. Il n'est d'ailleurs pas seul, puisque Sledghammer Games l'accompagne et s'est à priori occupé du plus gros du boulot pour mettre tout ce petit monde sur pied à base d'IW Engine testiboulé.

On retrouve donc un FPS classique dont l'action se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Nazis sont sur le point de perdre la guerre. Le mode multijoueur classique est également de la partie, tout comme le mode Zombie, cher à de nombreux fans de la licence. Donc pas de révolution depuis le dernier Modern Warfare (2019), juste un FPS arcade avec une campagne courte et un multi rempli de campeurs. Et avant de se donner rendez-vous l'an prochain pour un énième opus, gageons que celui-là sortira le 5 novembre prochain sur PC (Win), PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneux qui crient... Si la justice s'appelle Nicky, c'est bel et bien Forza Horizon 5 qui s'apprête à faire chauffer la gomme. Cinquième itération de la saga Horizon (et douzième de la franchise Forza), figurez-vous qu'on a sauté une année car cela fait déjà trois ans que FH4 est sorti, avec le succès qu'on lui connaît. Rebelote avec ce 5e volet qui nous emmène dans une représentation fictionnée de Mexico City, au sein d'un monde ouvert annoncé 50% plus vaste que celui de FH4.

Gameplay arcade, météo dynamique, environnements riches et variés... Autant de promesses qui seront mises en valeur par le ray tracing paraît-il, de quoi faire de jolis screenshots, alors que c'est toujours le moteur ForzaTech qui donne vie à l'ensemble. Un moteur maison utilisé par Playground Games comme à son habitude, et qu'il nous tarde de découvrir, mais pour ça il faudra patienter jusqu'au 9 novembre. Notons que le jeu sera accessible dès son lancement via le Xbox Game Pass, sans surprise, et sinon les sorties se feront en toute logique sur PC (Win), Xbox Series et Xbox One.

