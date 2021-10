Sur ce billet consacré à la RAM, en ce moment plutôt abordable, nous avons collé un kit de 32 Go de Ripjaws V cadencé à 3600 MHz pour moins de 140 €. Comme nous savons que vous êtes des gourmands, voici le même kit moulinant cette fois à 4400 MHz C19, dont le prix passe sous les 170 € livré (163,88 € exactement). Notre lien est juste en dessous si vous cherchez de la haute fréquence !

Un fois de plus, le PNY XLR8 CS3030 de 500 Go voit son prix chuter à un niveau intéressant. Cdiscount propose ce modèle d'entrée de gamme à 52,99 €. Il embarque un contrôleur Phison PS5012-E12, ça c'est sûr, mais c'est un peu plus flou côté mémoire puisqu'il est question de "3D Flash Memory" sur la fiche technique. Ainsi équipé il doit pouvoir débiter jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Doté d'un cache SLC de 48 Go, il faudra être indulgent si vous le saturez. En pratique, sauf besoins spécifiques, vous serez très peu impactés. Malgré son positionnement, il dispose d'une garantie de 5 ans et d'une endurance revue à la baisse puisque l'on passe à 170 To sur cette durée. L'offre ne sera pas éternelle, alors foncez chez Amazon via notre lien !

Si vous cherchez une carte mère AM4 pas chère, pour du dépannage ou une config gaming abordable, nous en trouvons une petite sympathique chez Amazon (toujours). Il s'agit de la B450 Gaming Plus Max de chez MSI, dont l'EEPROM de 32 Mo permet d'accueillir un bios compatible Ryzen 3000, et qui dispose d'une connectique assez basique vu le positionnement de la carte. Son point fort ici, un tarif de 66,01 € chez Amazon, accessible via notre lien juste en dessous.