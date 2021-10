Certains se souviendront sans aucun doute de Games For Windows Live, un service de jeu en ligne et un DRM qui fut un temps poussé par Microsoft et utilisé par certains développeurs pour leurs jeux sur PC. Et quand bien même GFWL fut abandonné par Microsoft en 2014 après une carrière de 7 ans et que les développeurs furent donc contraints de mettre à jour leurs jeux GFWL déjà publiés dans la foulée, tous n'avaient pas suivi le mouvement et certains le firent à leur rythme, et de nombreux jeux continuèrent même à intégrer le service longtemps mal-aimé de Microsoft, ce qui compliquât indéniablement la vie des joueurs sur PC, particulièrement depuis le lancement de Windows 10.

Presque 8 ans après l'abandon du service et 13 ans après le lancement du jeu concerné, voilà que Fallout 3 a enfin été béni par Bethesda d'un patch supprimant toute dépendance à Game For Windows Live avec Steam ! Quelle réactivité, dites... Toujours est-il que la recherche "fallout 3 games for windows live fix" va enfin pouvoir sombrer dans les abysses de l'internet.

Si le jeu est déjà installé chez vous, il est recommandé de le désinstaller et de le réinstaller avant d'y jouer. La mise à jour améliorerait également les performances et la stabilité du jeu - des améliorations que l'on imaginera directement ou indirectement liées au retrait de GFWL. Autrement dit, grâce à ce patch 1.7.0.4, jouer à Fallout 3 sur une machine contemporaine sous W10 ou W11 sera désormais beaucoup moins casse-tête. Néanmoins, si vous êtes un accro au modding, sachez que la nouvelle version de l'exécutable et le passage du compilateur à VS2019 cassent aussi la compatibilité du titre avec certains mods et outils, notamment Fallout Script Extender. FOSE est un outil permettant d'étendre les capacités de script de Fallout 3 et est indispensable pour faire fonctionner certaines modifications. Les auteurs le savent, mais n'ont pas donné de date pour l'arrivée d'une mise à jour - qui devrait toutefois arriver, tôt ou tard.

En contrepartie, le patch est une bonne nouvelle pour les 2/3 joueurs qui aiment se faire du mal sous Linux, puisque Fallout 3 GOTY fonctionnera désormais bien mieux via Proton - la surcouche de Valve pour faire tourner des jeux Windows sous Linux dont Nico nous rappelle l'existence encore, et encore, et encore, et encore, etc., probablement dans l'espoir de nous convertir tous joueurs petit à petit et sous Linux nous lier !

Microsoft aura-t-elle joué un rôle décisif dans ce retrait tardif ? Possible. Après tout, n'oublions pas que l'entreprise a racheté Zenimax Media avec toutes ses filiales, dont Bethesda, en mars dernier. Il est donc possible que Microsoft ait contribué à mettre la pression pour enfin faire compléter le nettoyage et supprimer toute trace de cette erreur du passé qu'était GFWL et de son héritage. Et maintenant, place à l'UWP !