On avait déjà un peu (beaucoup) parlé de cet écran début septembre dernier, modèle qui a maintenant été officialisé par Acer, c'est donc l'occasion de revenir brièvement sur le sujet et de compléter ou corriger au passage certaines informations le cas échéant. En pratique, on connaissait visiblement déjà la plupart des caractéristiques de ce nouveau modèle Nitro de chez Acer, dont voici quelques visuels :

Il se nomme donc bel et bien XV272U KF et se place dans la longue lignée des écrans XV272U du constructeur. Mais le nouvel exemplaire a de quoi se démarquer de ses prédécesseurs, à commencer par son taux de rafraichissement pouvant désormais atteindre les 300 Hz sans OC, une caractéristique déjà peu commune et encore rarement associée avec une définition 1440p à ce jour, mais on y arrive petit à petit. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui en ont marre de devoir se tourner vers du 1080p pour trouver plus facilement un écran très rapide. Le XV272U KF profitera naturellement du FreeSync Premium. Une certification G-Sync Compatible ne semble pas être au rendez-vous, mais rien ne vous empêchera évidemment de tenter l'expérience.

Avec ceci, l'écran embarque aussi une connectique plutôt complète et variée, dont deux prises HDMI 2.1 ! Un très bon point pour les joueurs sur console. Par contre, alors que la gamme Nitro a traditionnellement toujours été associée à l'image d'une série budget, avec le XV272U KF Acer a pris la grosse tête et va faire payer trop chèrement les atouts de son nouveau modèle. En effet, il va falloir compter avec un tarif conseillé de 1149 € ou 1099 $, à partir de novembre ! Ouch...