En fin de semaine dernière, Proton, la surcouche de Valve permettant une compatibilité des jeux Windows sous Linux se mettait à jour en 6.3-7. Rien de bien mirobolant sur cette version, l’essentiel du contenu étant des corrections de bug et toujours plus de compatibilité, notamment avec WRC 8, 9 et 10 ou encore le rétablissement de Quake Champions, cassé depuis une mise à jour. Sinon, DXVK en profitait pour être repompé à la mouture 1.9.2 (toujours plus de bugfixes et quelques optimisations CPU) et vkd3d-proton intégrait ses derniers patchs. Pour plus d’information, le changelog est ici.

Cependant, ces modifications n’apportent rien de franchement décoiffant sur la branche principale. Par contre, la branche Experimental a eu droit à une nouveauté : le DLSS, enfin activable sur les titres DirectX 12. Hier, cette compatibilité a été de surcroît élargie aux jeux DirectX 11 : voilà de quoi offrir un gain de performance bienvenu sur l’OS manchot ! Pour autant, son activation n’est pas effective par défaut, il vous faut rajouter, dans l’option de lancement du jeu, la commande PROTON_HIDE_NVIDIA_GPU=0 PROTON_ENABLE_NVAPI=1 %command% , voire aller trifouiller le fichier de configuration de DXVK ( ~/dxvk.conf ) pour y ajouter dxgi.nvapiHack = False .

Il ne manque qu’un petit test pour voir ce qu’il en est côté performances, mais, une fois de plus, la simple présence de ces améliorations est de bon augure pour le jeu sous Linux — il faut dire que le Steam Deck n’offre plus beaucoup de choix à la maison-mère Valve. Au niveau de l’installation, c’est une fois de plus tout automatique à l’aide de la machinerie Steam : magique !