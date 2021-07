Vu le rythme effréné de sortie des versions de la surcouche de Valve, a. k. a. Proton, permettant de jouer sur Linux aux titres initialement codés et compilés sous Windows, nous ne suivons pas toutes les diverses versions mineures des composants logiciels. Entre Proton en lui-même, Wine, vkd3d-proton, dxvk ; il y aurait de quoi flooder à outrance, surtout si l’on rajoute la branche expérimentale ; mais les rustines du jour ont quelque chose de spécial, car elles touchent aux performances, un des points sur lequel la couche de compatibilité se fait encore parfois tacler.

Depuis la dernière mouture couverte sur le Comptoir, la 6.3-1, Proton stable est passé en 6.3-5, ce qui a principalement ajouté le support de nouveaux titres assez récents comme Civilization V, mais aussi Far Cry, Pro Cycling Manager 2020 ou encore Secret of Mana. De plus, des améliorations au niveau du système de rendu ont amélioré les performances sur Resident Evil 2 et 3 (ceux de 2019 et 2020), Bloodstained et Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non des moindres, l’intégration de vkd3d en version 2.3.1 permet le support préliminaire du Ray Tracing, une fonctionnalité, au passage, héritée de la branche expérimentale.

Et, justement, en parlant de branche expérimentale, c’est bien là que résident les plus alléchantes nouvelles. D’une part, de nouveaux jeux sont supportés (toujours plus !) : Resident Evil Village, Forza Horizon 4, et Anno 1404 – History Edition; mais, surtout, le travail annoncé par NVIDIA arrive enfin, avec le DLSS officiellement fonctionnel ! D’autre part, un vkd3d prend une version de plus : la 2.4, qui apporte une réécriture d’une partie du code se chargeant de la composition de l’image, notamment en retirant un certain nombre de coûteuses synchronisations inutiles. Le résultat ? Pas moins de 15 % à 20 % de performance en plus sur Horizon Zero Down, et 10 % de plus sur Death Stranding : miam !