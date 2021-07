Dernier test sur F1 2021, voilà de quoi évaluer les cartes en termes de performances 3D sur ce titre. Si nous préparons notre article sur les visuels avec quelques cartes représentant bien Ampere et RDNA 2, sans oublier la base Turing, l'article du jour servira à voir comment se débrouillent toutes les cartes depuis quelques années, avec en sus des RTX 3000 et RX 6000, les RX 5000, les Polaris, la Radeon VII, Pascal et Turing sous la forme des RTX et des GTX. Ça fait du sacré monde au balcon, ce que ne renierait pas miss Dumitrescu si vous avez le clin d'oeil et l'expression ! Pour mémoire, il y a du DLSS 2.2.9.0, du ray tracing, et c'est bien la première fois dans l'histoire de Codemasters qu'on arrive à joindre les deux technologies dans la licence F1 et le moteur EGO Engine (DiRT 5 n'est pas sous EGO).

En rastérisation, quelle que soit la définition, le jeu aime la RX 6900 XT. Mais il aime aussi la RX 6800 XT qui cède sa seconde place à la RTX 3090 en UHD, mais reste devant la RTX 3080 Ti et toute autre carte NVIDIA. Avec RT sans DLSS, en FHD, les cartes Ampere recollent aux RDNA 2 6900 XT et 6800 XT, la 6800 reste bien placée devant la RTX 3070 Ti, tandis que la RX 6700 XT domine d'une ips la RTX 3070. En QHD, les RTX 3090, 3080 Ti et 3080 s'intercalent dans le duo de tête, alors qu'en UHD, les RTX 3090 et 3080 Ti prennent les rênes. Le DLSS pour sa part permet de compenser aisément, mais pas totalement les performances par rapport à la rastérisation, mais ça se prend surtout si le ghosting du 2020 a disparu !

Au final, le jeu aime le rouge, ce qui n'est bien sûr pas nouveau puisqu'AMD et Codemasters ont l'habitude de bosser ensemble depuis pas mal d'années déjà. Le RT appliqué est somme toute intéressant, sans être une tuerie du niveau de Doom Eternal, Cyberpunk, Control ou Metro Exodus Enhanced Edition pour les plus marquants des deux dernières années.