À moins d'avoir roupillé longtemps, vous savez qu'Intel se prépare à lancer sa prochaine génération de CPU Alder Lake, la première mainstream à utiliser le fameux 10 nm que nous n'espérions plus voir. Selon Raichu le twittos, il y a des choses intéressantes, et d'autres beaucoup moins à savoir sur le haut de gamme, le supposé prénommé i9-12900K. Pour rappel, il aura 8 coeurs Gracemont basse consommation, et 8 autres Golden Cove, le tout ayant 24 threads. Le TDP serait de 125 W. Selon la source, le 12900K pomperait en charge plus de 200 W, ce qui est beaucoup, mais on a déjà vu ça avec Intel et son fameux 11900 K avec son PL2 de 250 W. Certes, c'est pour un temps donné, mais 200 W en "continu", ça ne serait pas déconnant si on regarde le passé d'Intel. En revanche, le passé récent d'AMD montre que la charge pleine sur un 5950X sur nos test est de 166 W. Alder devrait s'améliorer de ce point de vue, avec quelques UEFI bien sentis sortis en dernière minute, comme cela s'était passé pour Rocket Lake

La même source indique que le 12900K, sous flotte, poutrerait 810 points sous R20, et 11600 sous multitest. Si on regarde parmi les sites qui utilisent R20, en plus ou à la place de R23, on voit bien que le 5950X et le 11900 K sont respectivement 643 et 623 points en single, 10400 et 5896 points en multi. Du coup, ça fait un sacré bond pour les bleus, qu'il faudra suivre de près, avec Zen 3+ ou Zen 4 chez AMD. Ça s'annonce, en tout cas, passionnant, que ces fuites soient vraies ou fausses, la bagarre, on aime ça !