Allez, petit bilan hebdso sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) ! Bon alors Valheim semble nous faire le coup de PUBG il y a deux ans, qui squattait les ventes Steam sur plusieurs semaines consécutives. C'est assez impressionnant, cela dit. Sinon on a un peu de tout, de lancien, du nouveau... et Outriders qui fait son petit bonhomme de chemin. Gardons en tête que ce dernier sortira le 1er avril, c'est donc plutôt bon signe qu'il soit présent dans ce classement depuis quelques semaines, du moins on (certains) l'espère(nt).

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), pour le coup, c'est toujours la même rengaine. Ça bouge un peu chez Sony, mais vraiment peu, et c'est le calme plat sur les autres plateformes. Du coup on va vous refaire le couplet sur les grosses sorties qui se font attendre et qui sont logiquement les seules à pouvoir faire bouger un classement basé sur les ventes physiques. Bref, on attend...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 11 Semaine 10 1 Valheim Valheim 2 Subverse Valve Index VR Kit 3 Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V 4 Half-Life: Alyx Loop Hero 5 Outriders Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 6 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 7 It Takes Two Forza Horizon 4 8 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Forza Horizon 4 9 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Outriders 10 Cyberpunk 2077 鬼谷八荒