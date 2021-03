S05E10 • 8 mars - 14 mars 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Can't Drive This est sorti de son early access vendredi 19 mars et a été développé par Pixel Maniacs. Roulez, encore et toujours, pendant que la piste se construit sous vos yeux. Prends tout son sens en multi, a fortiori en coop. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Linux/PS5/PS4/XB1/NS

Ecosystem est sorti en accès anticipé mardi 16 mars et a été développé par Tom Johnson. Un jeu de simulation de vie oui, mais de simulation sous-marine.. Développez la faune et la flore et/ou laissez faire la nature afin qu'elle reprenne ses droits. Plus d'infos... Dispo sur PC

Mundaun est sorti de son early access mardi 16 mars et a été développé par Hidden Fields. Jeu d'aventure et d'horreur psy, vous allez devoir résoudre des énigmes, explorer et survivre aux différentes rencontres pas toujours sympathiques que vous ferez. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XB1/XSX

Mr. Prepper est sorti de son jeudi 18 mars et a été développé par Rejected Games. Dans un contexte post-apocalyptique, survivez et gérez vos ressources afin d'être prêt dans votre abri anti-atomique, qu'il faudra développer au mieux pour votre confort. Plus d'infos... Dispo sur PC

Smash Legends est sorti en accès anticipé mardi 16 mars et a été développé par 5minlab Corporation. Mix entre Super Smash Bros et Brawlhalla, ce dernier né de la catégorie des jeux de combats en 3D (isométrique ?) se veut casual et 100% multi. Plus d'infos... Dispo sur PC

• Focus

Préquelle à Nier: Automata, Nier Replicant ver. 1.22474487139 est une version remise au goût du jour de... Nier: Replicant, 11 ans plus tard, ce dernier étant, rappelons-le, un spin-off de la série Drakengard. Inutile de vous dire qu'on retrouvera éidemment les bases du titre développé par Cavia et édité par Square Enix, que ce soit en termes de gameplay ou en termes scénaristiques. Donc du action-RPG dans un univers dark fantasy, ni plus ni moins, le tout tournant sur le moteur maison qui ne semble pas nommé officiellement. De quoi ravir les fans du 1er opus sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Au programme des changements notables, on devrait voir débarquer un doublage intégral du jeu et de musiques revisitées pour l'occasion. De quoi renforcer davantage l'immersion, on l'espère. Quoi qu'il en soit, on verra ce que ça donne le 23 avril prochain, avec une sortie prévue sur PC, PS4 et Xbox One seulement.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

